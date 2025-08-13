Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) şehit oldu, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Osmaniye'de şehit olan orman işçisi için taziye mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken meydana gelen elim kazada şehit olan orman işçimiz Adem Nazım Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyor, yaralanan işçi kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum." Bakan Işıkhan: Aziz milletimizin başı sağ olsun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Osmaniye'de, orman yangınına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçimiz Adem Nazım Demirel kardeşimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan işçi kardeşlerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Duamız, yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden tüm kahramanlarımız için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giden arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman emekçisi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Duamız, yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden tüm kahramanlarımız için. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. AA

