Camide mihrap tacı düştü: 1 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı

Manisa’nın Gördes ilçesinde cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:
“Kobaklar Mahallesi Camisi’nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.”
AA