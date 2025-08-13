Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Feyenoord tehlikeli geldi. Kaleci Wellenreuther'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Hadj Moussa, ceza sahasına girip yerden sert vurdu, savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere gitti.

13. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, bekletmeden sağdan savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girip yerden vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, penaltı noktası üzerinde Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ilk şutunda top savunmadan dönerken Duran yeniden kaleyi düşündü, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Wellenreuther son anda parmaklarının ucuyla gole engel oldu.

28. dakikada sol kanattan atağa katılan Sebastian Szymanski, kale sahasına hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı oyuncu yakın mesafeden net bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Feyenoord öne geçti. İrfan Can Eğribayat'ın orta sahada topu eline alması sonucunda kazanılan serbest vuruşu Hwang kullandı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada savunmanın arasından kafayı vuran Watanabe topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

44. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Archie Brown kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1.

45+2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri, kafayla Jhon Duran'a indirdi. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinde düzeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Feyenoord net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Wellenreuther'in pasında Amrabat'ın ıskaladığı top Borges'in önünde kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla gole izin vermedi.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Feyenoord'un savunmadan topla çıkmaya çalıştığı anda Archie Brown, yaptığı baskıyla topu Fred'e kazandırdı. Brezilyalı futbolcu ceza yayı dışından çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 3-1.

67. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Moussa geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Ahmedhodzic yakın mesafeden kafayı vurdu, İrfan Can Kahveci bu pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı.

80. dakikada Feyenoord etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Valente, savunmanın arkasına hareketlenen Timber'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzeltip vurmak istediği anda İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşup hızla rakip ceza sahasına gelen Archie Brown, ters kanattan kale sahası önüne hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı golcü çaprazdan bekletmeden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

89. dakikada Feyenoord farkı 2'ye indirdi. Bos'un ceza sahasına gönderdiği ortada Ahmedhodzic göğsüyle Watanabe'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 4-2.

90+5. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Feyenoord savunmasının hatasında topu kapan Anderson Talisca, ceza yayı üzerinden plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 5-2.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-2'lik galibiyetle play-off turuna yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe, 20-27 Ağustos tarihlerinde play-off'ta Benfica-Nice maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yeni transferler Kadıköy'de golle başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Archie Brown ve Jhon Duran, ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında buldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan sol kanat Archie Brown, 44. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk kez 11'de sahne alan santrfor Jhon Duran ise 45+2. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Kaleci İrfan Can'dan büyük hata

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, uzun süre unutulmayacak bir hataya imza attı.

Feyenoord karşısında takımının baskıyı artırdığı bölümde kendi yarı sahasında hakem düdük çalmadan topu eline alan İrfan Can, rakibine serbest vuruş kazandırdı.

Söz konusu serbest vuruş sonucunda konuk ekip golü buldu.

Duran tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Takımına ilk 11 başladığı ilk maçta gol katkısı veren Duran, 60. dakikada değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı.

Genç golcü, 62. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Genel olarak bakınca daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, tur atlamayı hak ettiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik adam, Feyenoord'a karşı kulüp seviyesinde hiç tur kaybetmemesiyle ilgili konuşarak sözlerine başladı.

Rotterdam'da kulüp seviyesinde oynadığı bütün maçları kaybettiğini ancak ikinci maçları kazanarak tur atladıklarının dile getiren Mourinho, "Onlara karşı bu serimin tesadüf olduğunu düşünüyorum. Her karşılaştığımda iyi bir takımları olduğunu, iyi bir hocaları olduğunu, bir felsefeleri olduğunu gördüm. Kimsenin bilmediği oyuncuları alıyorlar ve çok iyi seviyede oyuncular oluyor. Mesela sahadaki 3 Japon oyuncu çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi takımı olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılan Jose Mourinho, şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçe için 'Şampiyonlar Ligi takımı değil' derken, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak bir takım demedim, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacak bir takım anlamında söyledim. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa bunu kimse yadırgamaz. Ama Avrupa Ligi'nde durum farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde çeyrek finali penaltılarla kaçırmıştık. Şimdi bir sonraki turda önümüzde dev bir takım olacak. İkinci maç da Lizbon'da oynanacak. Hepsinden önce evimizde oynayacağımız ilk maçın keyfini çıkaralım."

"Bugün belirleyici olan taraftarlarımızdı"

Tribünleri dolduran taraftarlara değinen Jose Mourinho, "Bugün belirleyici olan taraftarlarımızdı. 1-0 geriye düştüğümüzde bile tribünler pozitifti. Golü yediğimizde toplam skor 3-1'e gelmişti ama onlar pozitif yaklaştılar. Ama geçen sezon olsaydı durum farklı olurdu." dedi.

Takımın yediği ilk golün saçmalık olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Ancak ikinci yarının başında İrfan harika bir kurtarış yaptı, oyun 2-2'ye gelebilirdi. Feyenoord'la aynı profilde oyunculara sahip değildik. Çok agresif oyuncuları vardı, savunma hattı sağlamdı. İkinci golde sağlam durmamız gerekiyordu ama sezon başındayız. Rotterdam'daki maçta mağlubiyetten daha fazlasını hak etmiştik. Genel olarak bakınca daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kendisinin bugüne kadar 150'ye yakın Şampiyonlar Ligi maçına çıktığını ve buna hazır olduğunu vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Elimizdeki oyuncuların bazıları Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadılar ama onlar da hazır. Prestij ve ekonomi anlamındaki faktörleri biliyoruz. Feyenoord'a karşı oynadık, şimdi de Benfica'ya karşı oynayacağız. Eminim ki Benfica da bizimle oynayacağı için mutlu değildir, onlar da Feyenoord'u tercih ederlerdi. Ben istiyorum, taraftarlarımız istiyor, oyuncularımız istiyor, yönetimimiz istiyor. Elimizdeki eksikleri düşünürsek maça odaklanamayız. Muhtemelen Benfica maçını elimizdeki oyuncularla oynayacağız. Göztepe maçında Avrupa kadrosunda olmayan Cengiz'le, Diego Carlos'la oynayabiliriz. Takım içinde birliktelik var. Kadroyu daha güçlü yapmak için 1-2 oyuncu daha katarsak iyi olur ama katamazsak da ağıt yakmayız."

Son olarak transfer beklentisi hakkında konuşan Mourinho, "Bugün salı ve Benfica maçlarından önce bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Eğer olursa benim için sürpriz olur. Birisinden 'Evet bu transfer oldu' diye bir mesaj beklemiyorum. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferde oyuncuların da etkisi oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sizler en iyisini yaptığınızda onlar da bunun karşılığını veriyorlar." açıklamasını yaptı.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie: "Fenerbahçe fırsatçılık yapıp ölü toplardan iyi pozisyonlar üretti"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-2 mağlup olarak elenen Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, rakiplerinin hücumda daha iyi olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, topa sahip oldukları anlarda sakin kalamadıklarını belirtti.

Hazır olmalarına karşın bunun maçı kazanmaya yetmediğini de vurgulayan Robin van Persie, "Oyunun yönünü değiştirme konusunda eksiklerimiz vardı. Savunma olarak kötü değildik ama Fenerbahçe fırsatçılık yapıp ölü toplardan iyi pozisyonlar ürettiler, kontrataklara da iyi çıktılar. Yoksa savunma anlamında çok da başarısız olduğumuzu söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının maçın ardından kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Taraftarların beni çağırdığını duydum ve çok sevindim. Fenerbahçe'nin bendeki yeri özeldir. Bu vesileyle Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Hwang: "Onlar kadar iyi değildik"

Feyenoord'un Güney Koreli oyuncusu In-beom Hwang, ilk yarıda belli bölümlerde iyi oynadıklarını ancak oyunun genelinde beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.

Böyle bir yenilginin ardından olumlu konuşmanın zor olduğunun altını çizen Hwang, "Daha iyi olmak zorundayız. Yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Fenerbahçe çok fazla önemli oyuncuya sahip. Oyunu kontrol ettiler ve biz onlar kadar iyi değildik." diye konuştu.

Hwang, Fenerbahçe karşısında yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra her maçta daha iyisini yapıp taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Ligde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve kupada onları mutlu etmek istiyoruz. Çok zor bir maçtı. Savunmada ve hücumda daha iyi olabilirdik. İlk maçta ilk yarıda oyunu biz domine etmiştik ama ikinci yarıda ise durum değişmişti. Bu maçta ise istediğimiz taktik ve stratejileri uygulamaya çalıştık ama Fenerbahçe bugün daha iyi oynadı. Planımızı uygulayamadık. Bu mağlubiyeti kabul ederek ders çıkarmamız gerekiyor."