AYM’den Türköne kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 668 Sayılı KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Yüksek mahkeme, Mümtazer Türköne’nin başvurusunda hak ihlali olmadığına karar verdi. Mahkeme, sadece kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğü hakkı ihlâl edildiği yönündeki başvuruları kabul edilebilir buldu. Diğer 9 başvuru için ‘kabul edilemez’ değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğü hakkı üzerine yaptığı değerlendirmede hak ihlali olmadığına karar verdi.

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.