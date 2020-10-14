AYM üyesi Yıldırım özür diledi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, “Işıklar yanıyor” şeklindeki paylaşımı nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararının ardından sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını ekleyerek yaptığı ve tepkilere neden olan “Işıklar yanıyor” şeklindeki paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Engin Yıldırım, dün gece paylaştığı mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını ifade etti. AA

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