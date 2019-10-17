"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' açıklaması

17 Ekim 2019, Perşembe 13:47
Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti, Milli Savunma Bakanlığında dün kabul etti.

Görüşme sonrasında Akar, Suriye'deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

Toplantıda, Türkiye'nin tüm görüş ve taleplerini bir kez daha ilettiklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi: 

"Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor. Hangi dini, etnik kökenden olursa olsun sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. 

Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut." 

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin özellikle yabancı basındaki gerçek dışı haberler hatırlatılarak, buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum" cevabını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlıksız yemenin maliyetine ilişkin dudak uçuklatan rakamlar!

    2020 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'ye sunulacak

    Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' açıklaması

    Yeni Zelanda’daki caniyi yakalayan polislere cesaret ödülü verildi

    ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü tepki çeken ''beğeni''yi geri aldı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın acı günü

    Yasalaşan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde hangi maddeler var?

    Dokuzuncu gününde Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Göçmenler pazarlık konusu olmamalı

    Kumar reklâmları endişe verici

    Trafik cezaları keyfî mi?

    Bu tavırla işler daha kötüye gider

    Engelli emekli maaşı arttırılmalı

    Hürriyet ve adalet en değerli ilkeler

    ‘Konya Kitap Günleri’ başlıyor

    Genç işsizlik yüzde 30’a dayandı

    YPG/PKK sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Uysal'dan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirme

    MSB: Barış Pınarı Harekatı’nda 653 terörist etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ba’de harabi’s-Suriye
    Cevher İLHAN

    Operasyon üzerinden “oyun içinde oyun”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Deizme cevap verip çürütecek kitap var mı?”
    Süleyman KÖSMENE

    Cafer-i Sadık’ı (ra) tanıyalım
    Genel

    Göçmenler pazarlık konusu olmamalı
    Faruk ÇAKIR

    Orta seviyeli tuzak
    Genel

    Yasalaşan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde hangi maddeler var?
    Genel

    Trafik cezaları keyfî mi?
    Genel

    Bu tavırla işler daha kötüye gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.