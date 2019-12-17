Bakanlık: Mahkûmlar istedikleri kitapları okuyabilir

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlüler, yaşadıklarını “Hak Gaspları Raporu” başlıklı bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderdi.

Independent Türkçe’nin ulaştığı raporoda; tecrit, disiplin cezaları, kitap ve dergi yasakları, mektup ve sohbet kısıtlamaları ile temel ihtiyaç sorunları anlatıldı. Independent Türkçe’nin Adalet Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre; tutuklu ve hükümlülerin kantin fiyatlarına yönelik itirazları hakkında “Kantin fiyatları dışarıdaki fiyatların altında ama onlar zor şartlar altında olduğu için fiyatlar yüksek geliyor” denildi. Kitaplara ulaşamama ve yasaklama iddialarına ilişkin ise “Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzaladık. İllerdeki kütüphanelerden yararlanmaları hususunda. Mahkumlar diledikleri kitapları kütüphanenin envanterinden görüp isteyecekler. Kütüphanelerden kitaplar gelecek” ifadeleri kullanıldı.

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