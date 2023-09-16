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17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Beş kişiden ikisi su krizi endişesi yaşıyor

16 Eylül 2023, Cumartesi 22:47
Türkiye’de Su Krizi Araştırması, 5 kişiden ikisinin su krizi konusunda ‘çok endişeli’ olduğunu ortaya koydu.

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Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle kurak bir yazı geride bırakan Türkiye’de sonbahar başlasa da mevsim normallerine dönmeyen hava sıcaklıkları, su krizi endişelerini beraberinde getirdi. 13 Eylül tarihinde İSKİ’den alınan veriler, İstanbul’daki ortalama baraj doluluk oranının yüzde 26,57 seviyesinde seyrettiğini gösterirken, kuraklığın etkileri mevsim boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesinde hissedildi. Güncel gelişmeler ışığında Türkiye’de su tüketim alışkanlıklarına ve su krizine ilişkin görüşlere ışık tutan pazar araştırması şirketi Adgager, kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Türkiye’de Su Krizi Araştırması, ülkemizde 5 kişiden ikisinin su krizi konusunda ‘çok endişeli’ olduğunu ortaya koydu. 

Beş kişiden üçü iklim değişikliğinden korkuyor

Türkiye genelinde, 18-55 yaş arası, ABC1C2DE sosyo-ekonomik grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 36,6’sı, “Su krizi nedir?” sorusuna “iklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu su kıtlığıdır” yanıtını verdi. Su krizi konusunda yüksek endişe duyan kesimin, çoğunlukla 45-55 yaş grubundaki katılımcılar olduğu görüldü. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Adgager Pazar Araştırma Direktörü Gizem Turhan, “Katılımcıların pek çoğu iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasının, su krizi algısında önemli bir rol oynadığı konusunda hemfikir olsa da su krizi kavramının tanımı sosyo-ekonomik gruba göre farklılaşabiliyor. Bu durum su krizinin karmaşıklığını vurguluyor. Öte yandan 5 kişiden üçü, iklim değişikliğinden korktuğunu ve bu konuda kişisel tedbirler aldığını söylüyor. Su ve iklim krizine ilişkin endişeler, bu problemlerin her geçen gün kritik hâle geldiğine dikkat çekiyor” dedi. Özellikle 45-55 yaş grubundaki katılımcıların su krizi konusunda daha endişeli olduğu görülürken, katılımcıların yüzde 67,1’inin Türkiye’deki baraj doluluk oranlarını yakından izlediği öğrenildi. 

SU tasarrufu bilinci yüksek

Araştırmada öne çıkan bulgulardan birinin de su tasarrufu bilincine ilişkin olduğunu kaydeden Turhan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:  “Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 92,2), günlük hayatlarında su tasarrufu yaptıklarını ifade ediyor, bu grubun yaklaşık yüzde 83’ü ise suyun boşa akıtılmamasına dikkat ettiğini söylüyor. Türkiye genelinde yürütülen araştırma sonuçlarına göre vatandaşların su tasarrufu bilincinin yüksek olduğunu görüyoruz”

Evde alınacak basit önlemlerle su israfının önüne geçilebilir

 

Uzmanlar bireysel ve toplumsal önlemlerle boşa harcanan sudan önemli miktarda tasarruf edilebileceğini belirtti. Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisinin yaz aylarında giderek arttığına vurgu yapan uzmanlar, sıcak aylarda su tüketiminin çok yükseldiğini dile getirdi.  Uzmanlar, "Özellikle yaz aylarında insanların suya olan ihtiyaçları hem içme suyu hem de kullanma suyu bakımından artar. Yaz aylarında artan bu su ihtiyacımızı giderirken çok dikkat etmeliyiz ve suyu tasarruflu kullanmalıyız." dedi. Duş almadan önce sıcak suyun gelmesini beklerken akan suyun bir kovada biriktirilip, bahçe sulaması ya da temizlikte kullanılabileceği de ifade edildi.

Haber Merkezi 

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