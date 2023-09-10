Trakya’da kuraklık çiftçiyi de vurdu

Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Trakya, son yılların en büyük kuraklığıyla karşı karşıya. Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Pınarköy’de de bu durum çiftçileri olumsuz etkiliyor.

Ağırlıklı olarak ayçiçeği, buğday, mısır ve karpuz üretimi yapılan köyde birçok ayçiçeği tarlasında hasat yapılmış değil. Tüm köy ahalisi gibi Pomak kökenli olan Cemali Özcan, 1984 yılında askerden döndüğünden beri tarımla uğraşıyor. Cemali Özcan, “Böyle bir kuraklık ilk defa görüyorum. Bütün su kaynaklarımız neredeyse kurudu. İçme suyu bile kısıtlı. Maraş depreminden sonra kuyulardaki sular çok daha aşağılara çekildi. Yağmurları bekleyeceğiz ister istemez. Tabii yağmurlar yağınca maliyet yarıya düşüyor. Motor daha rahat ediyor” diyor. Köyde büyükbaş hayvancılık da ana gelir kaynakları arasında. Ancak hayvancılar da et ve süt fiyatlarından rahatsız. 40 yıldır büyükbaş besiciliği yapan Hüseyin Durgun, iki kardeşi ve eşleriyle iş bölümü yaparak 130 inek, boğa, ve buzağıya bakıyor. Durgun son birkaç ayda yaşadığı sorunları daha önce hiç yaşamadığını anlatıyor.

Haber Merkezi