Marmara’da durum vahim! - İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26’ya geriledi. Yetkililer ‘Marmara’da durum vahim. Çok ciddi sonuçlar doğuracak’ uyarısında bulundu.

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Kavurucu sıcakların yaşandığı yaz aylarında İstanbul’un içme suyunun karşılandığı barajlardaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine indi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 26,32’ye’ye düştü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın her geçen etkisini daha fazla gösterdiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre özellikle Marmara Bölgesi’nin son 12 aylık dönemde şiddetli kurak bölge olarak ilan edildiğini söyleyen Tecer, “Tabii bunun sebeplerine baktığımız zaman ilk olarak aklımıza gelen şey yağışların azalması. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden incelediğimiz zaman Türkiye genelinde ortalamalara baktığımız zaman uzun dönem ortalamalarına yüzde 57-60 oranında bir düşüş var” dedi.

Yağışlarda %91 azalma var

Prof. Dr. Tecer, “Bölgede geçen yıla göre yüzde 91 oranında yağışlarda azalma var. Totalde ise uzun dönemli ortalamalara baktığımız zaman da yüzde 74 oranında bir azalma var. Bu bölge bu sene çok ciddi bir yağış azlığıyla, yağışsızlıkla karşı karşıya kaldı. Geçen sene de bundan söz etmiştik. Ortalama bu bölgeye düşen kar yağışlarında bir azalma var. Kar yağışları barajları, yer altı sularını besleyen en önemli kaynaklardan bir tanesi.Dolayısıyla bu bölge yağışın azalması, sıcaklıkların artması nedeniyle yoğun ve şiddetli bir kuraklık yaşandı, yaşanıyor. Bunun etkisini de önümüzdeki günlerde muhakkak göreceğiz. Marmara’da durum vahim. Tabii bu bize şunu söylüyor, iklim değişikliği ile beraber azalan yağışlar, artan sıcaklıklar ve iklim anormallikleri aşırı seller, yağışlar bunlar hep iklim değişikliklerinin sonuçları” diye konuştu.

Suyu verimli kullanmalıyız

İklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Tecer, “Burada hem kurumsal olarak, toplumsal olarak, bireysel olarak bu iklim değişikliği ile ilgili mücadelede iklim değişikliğine uyumlu kent yaşamına, değişen yaşama ve adaptasyon sürecine girmemiz lazım. Su kaynaklarımızı verimli kullanmamız lazım, atık olarak attığımız suları denize deşarj yerine arıtarak tekrar kullanmak lazım. Ve suyu az kullanan teknolojilere hem sanayimizde hem de kentsel yaşamımızda geçmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi