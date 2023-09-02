Türkiye’de barajlar alarm veriyor

BU YIL KURAKLIK VE AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE BARAJ VE GÖLETLER KURUMA NOKTASINA GELDİ. ÜRETİCİNİN MAHSULÜ SUSUZ KALDI.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas’ta düzenlediği basın toplantısında, şehirde son dönemde yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri değerlendirdi. Sivas’ın su sorunu yaşamaması adına iki projeyi eş zamanlı sürdürdüklerini belirten Bilgin, “Pusat Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na su getirecek hattın çalışmaları inşallah bu yıl içerisinde bitmiş olacak” dedi. Bilgin, şunları kaydetti: “4 Eylül Barajı’nda fazla su yok. Yani önümüzde 60-70 günlük bir su var. Şöyle bir algı var, ‘çok yağmur yağdı, 4 Eylül Barajı dolmuştur.’ Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Bilgin, “Tasarrufa alışmamız lazım. Sadece su tasarrufu değil, her alanda israf önleyecek, tasarrufa götürecek bir eğitim sistemi, bir alışkanlık zinciriyle bunu oluşturmamız lazım” dedi.

Böyle kuraklık görmedik

Edirne’de aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynakları bir bir kuruyor. Keramettin Köyü’ndeki gölet de kuruma noktasına geldi. Köyde 35 yıl önce kurulan gölet üç köyde 6 bin dekar alanda sulu tarım yapılmasını sağlıyordu. Ancak bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle gölet kuruma noktasına geldi. Keramettin Köyü muhtarı ve Sulama Kooperatif Başkanı Erdoğan Uzun, sulama yapılamadığı için üreticilerin de mağdur olduğunu dile getirerek, “35 yıldan beri bu kadar kuraklık görmedik. Üreticinin mahsulleri susuz kaldı. Susuzluk nedeniyle üründe ciddi verim kaybı yaşadık. Göletten mısır, ayçiçeği, yonca gibi ürünlerin sulaması yapılıyor. Mısırda sulama yapamadığımız için ürün kaybı yaşıyoruz. Geçen yıl mısırlarda 2 tona yakın verim alındı. Bu sene 1 ton ancak alırız” diye konuştu.

İstanbul’da su kesintisi kapıda

Marmara Bölgesi'nde bu yıl yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yaklaşık 3 yıldan sonra yüzde 30'un altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk yüzde 29’lara kadar geriledi. Bu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 19,23, Terkos'ta yüzde 15,97, Sazlıdere'de yüzde 14,38, Alibey'de yüzde 12,64, Büyükçekmece'de yüzde 9,16, Ömerli'de yüzde 62,62, Darlık'ta yüzde 44,37, Elmalı'da yüzde 19,67, Pabuçdere'de yüzde 3,84 ve Kazandere'de yüzde 9,35 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi

