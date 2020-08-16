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16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Biden'in çirkin açıklamaları gündemi unutturamaz

16 Ağustos 2020, Pazar 19:53
DP Genel Başkanı Uysal, “Türkiye’de başta ekonomi olmak üzere yaşanan krizlerin ateşini ne Biden’ın çirkin açıklamaları ne de başka unsurlar söndüremez ve ülkenin can yakıcı gündemini unutturamaz!” dedi.

'Biden'ın yakışıksız ifadeleri kabul edilemez'
Karamollaoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki

 

 

 

 

ABD’de başkanlık seçimlerinin favori adayı Joe Biden’ın yedi ay önceki bir söyleşide Türkiye’de muhalif liderleri desteklediğini açıklamasına tepki sürüyor.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD Başkan adayı Biden’ın aylar önce yaptığı şimdi gündem olan hadsiz açıklamaları vesileyle ifade etmek isterim ki Türk Milleti, demokratik rekabet içindeki yarışında dışarıdan telkinlerle değil kendi öz iradesiyle meşrû temsilcilerini seçmiştir, seçmeye de devam edecektir. Bir Asır evvel ‘İstiklâl-i Tamme-Hâkimiyet-i Milliye’ fikrini parola yapmış milletimiz dışarıdan yapılan ve yapılmaya çalışılan müdahalelere her zaman savaş alanlarında da sandıklarda da cevabını vermiştir. Bu tür provokatif açıklamalara iktidarı ile muhalefeti ile gerekli kararlı ortak tutum almak her sorumlu demokratik aktörün boyun borcudur. AKP iktidarına da bir hatırlatma yapmak isterim ki Türkiye’de başta ekonomi olmak üzere yaşanan krizlerin ateşini ne Biden’ın çirkin açıklamaları ne de başka unsurlar söndüremez ve ülkenin can yakıcı gündemini unutturamaz!” dedi.

HABER: Fatih Karagöz

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Joe Biden’in sözlerine ortak tepki

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden’in Aralık ayında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki değerlendirmelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından iktidar ve muhalefet tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumartesi sabah İngilizce attığı Twitter mesajında Biden’ın Türkiye ile ilgili değerlendirmesinin “katıksız bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe” dayandığını söyledi. ABD siyasî kurumları ve kamuoyunun bu açıklamalara “prim vermeyerek, gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini” belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamasına “NATO müttefikimiz olan ABD’nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasî oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir” diye devam etti.

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Millet iradesinden başka gücü tanımıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Twitter’da “Millet iradesinden başka bir gücü asla tanımıyoruz” yazdı. İYİ Parti Teşkilât Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ise Biden’a şu sözlerle tepki gösterdi: “Değil ABD başkanı adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiçbir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret Büyük Türk Milleti’dir. İktidarın demokratik usûllere bağlı kalınarak, milletin iradesinin tam anlamıyla yansıtıldığı seçimler yoluyla el değiştirmesine inanmış olan biz İYİ Partililer, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın küstah sözlerini şiddetle kınıyor ve haddini bilme çağrısında bulunuyoruz.”

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Siz kendi dertlerinize yanın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Türkiye Türkiye’den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz! Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize yanın” diye tepki gösterdi. Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu da millet iradesine vurgu yapan bir mesaj paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da millet iradesine vurgu yaptığı mesajında, Biden’ın sözlerinin şimdi gündeme taşınmış olmasına da dikkat çekti.

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