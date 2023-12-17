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17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Bir sandıkta en çok 350 seçmen oy kullanacak

17 Aralık 2023, Pazar 17:00
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi. YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

Yerel seçim takvimi 1 Ocak’ta başlıyor

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak’ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024’te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek. 7 Şubat’ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat’ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar teslim edecek.

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