Böyle ekonomiye kim güvenecek?

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan “Davutoğlu ile Samimi Cesur Gelecek” programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Devlet halkına bir söz verdiğinde bunu tutmalıdır” diyen Davutoğlu şunları kaydetti: “EYT adaletsizliğine çözüm bulunmalıdır. EYT mağdurları taleplerinde haklıdır. EYT konusu partimizin gündemindedir. Yakın zamanda bununla ilgili bir raporu kamuoyuna açıklayacağız. TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar. Tapuların neredeyse fermanla el değiştirdiği bir dönemde, güvenin olmadığı bir Türkiye’de ekonomi düzelmez.”

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