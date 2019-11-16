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16 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bu düzen yürümez

16 Kasım 2019, Cumartesi
PROF. DR. SACİT ADALI: “İNSANLAR KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN GERÇEK ADALETİN PEŞİNDE DEĞİL, NASIL KORUYABİLİRSE ÖYLE KORUMA PEŞİNDE. BÖYLE BİR DÜZEN YÜRÜMEZ.”

ÖFKE MEDENİYETİ HAKİM OLDU

Geleneklerİn, göreneklerin aşındığı bir toplumun uzun vadede saadetini, barışını devam ettire-meyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Adalı, “İç barışımızın devamı için farklı bir yol izlememiz gereki-yor” diye konuştu. Dünyadaki medeniyet anlayışının değişimine de dikkati çeken Adalı, “Bugün öfke medeniyeti hakim” dedi.

ÇARE ADALET VE SEVGİDE

Sacİt Adalı, “Şu an Türkiye pata küte gidiyor. Al takke ver külah. Hak, hukuk, adalet, insaf, vicdan… Olması gereken şeylerin, aradığımız şeylerin yıprandığını görmekten bizar olduk. Onlardan kurtulmanın yolu insanlara güler yüzle, içten gelen bir tebessümle, sevgiyle, muhabbetle bakmakta yatıyor” ifadesini kullandı.

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Bu düzen yürümez

Prof. Dr. Sacit Adalı, “Günümüzde insanlar kendilerini korumak için gerçek adaletin peşinde değil nasıl koruyabilirse öyle koruma peşinde. Böyle bir düzen yürümez. Birbirimize hoşgörüyle anlayışla muamele etmemiz gerekiyor” dedi.

Bağımsız Tacikistan Anayasası’nın kabul edilmesinin 21. yılı dolayısıyla Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde panel düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi Prof. Dr. Sacit Adalı panelde yaptığı konuşmada devletin anayasal mı yoksa anayasalı mı olması gerektiğine ilişkin konuştu. Anayasal devlette tüm idarenin anayasaya uygun olarak yürütüldüğünü, anayasalı devlette ise görünürde bir anayasa olduğunu ancak bunu destekleyen müesseselerin göstermelik olduğunu belirtti. Medeniyet inşası üzerine de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Sacit Adalı, sükunet üzerine oturan bir medeniyetin bir gürültü medeniyetine dönüştüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi: “Dünyanın gidişatına niçin uyuyoruz bilmiyorum. Sükûnet medeniyetinden gürültü medeniyetine geçti dünya. Sanayi devrimiyle, makineleşmeyle gürültü dünyayı sardı ve bu istenen bir durum değildi. Ondan sonra daha ileri gidildi. Şimdi de öfke medeniyeti, başka bir tabirle gerilim medeniyetine geçildi. Bugün gerilim medeniyetinin bir fertleri olarak savruluyoruz. Ya hücum ya müdafaa halindeyiz. Hep gergin hallerimizle birbirimizin kalplerini kırıyoruz. Bu aileye kadar yansıyor. Millet Meclisinde pata küte çarpışan bir milletvekilinin evine rahatça gideceğini zannetmiyorum. Evine, çocuğuna güzel muamele edeceğini zannetmiyorum. Halbuki ev, hane barınaktır, sığınaktır, limandır. Bütün fırtınaların orada dinmesi lazım, dinmiyor.”

Çözümü bizler olacağız

“Şu an Türkiye pata küte gidiyor” diyen Adalı, “Al takke ver külah. Hak, hukuk, adalet, insaf, vicdan… Olması gereken şeylerin, aradığımız şeylerin yıprandığını görmekten bizar olduk. Onlardan kurtulmanın yolu insanlara güler yüzle, içten gelen bir tebessümle, sevgiyle, muhabbetle bakmakta yatıyor. Her gün TV’lerde kadını parçaladı, çocuğu kesti vs gibi haberleri görüyoruz. Günümüzde insanlar kendilerini korumak için gerçek adaletin peşinde değil nasıl koruyabilirse öyle koruma peşinde. Böyle bir düzen yürümez. Birbirimizi anlamaya, tanımaya davet etmemiz gerekiyor. Birbirimize hoşgörüyle anlayışla muamele etmek gerekiyor. Çok fazla taarruz etmeye, hücum etmeye ve çok fazla da kendini müdafaa etmeye lüzum yok. Bugün insanlar iki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü halde. Geleneklerin, göreneklerin aşındığı bir toplum uzun vadede saadetini, barışını devam ettiremez. İç barışımızın devamı için farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Anayasal devlet derken ben sözü bilerek bu tarafa getirdim. Çünkü yaşayan biziz, günlük hayatımızı bu hale getirdik. Her gün haberlerde şer haberlerin bombardımanı altındayız. Böyle güzel bir toplantı düzenlenmiş, bunu haber konusu et. Güldürücü, eğlendirici haberler yanında bilgi verici irşad edici haberleri de haber say. Bizim anlayışımızda böyle hoş şeyler haber olmuyor. Keseceksin, bıçaklayacaksın, küfredeceksin onlar haber sayılıyor. Güzel bir söz var “çaresizseniz, çare sizsiniz.” Sözümün başında bahsettiğim bunca problem var ve onlarla boğuşuyorsak bunların çözümü de bizler olacağız” ifadelerini kullandı.

HABER: NURSEZA OKUR
nursezaokur3@gmail.co

 

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