PISA SONUÇLARINI DEĞERLENDİREN EĞİTİMCİLER: EĞİTİM POLİTİKALARINI MASAYA YATIRMALIYIZ.

15 yaş grubu öğrenciler

“HANGİ faktörlerin Türkiye’nin 2015 puanlarını düşürdüğü, hangilerinin 2018 puanlarını arttırdığı araştırılmalıdır. PISA’nın 15 yaş grubu öğrencileri ölçtüğü dikkate alındığında, 2012’den sonraki ortaöğretim politikalarının masaya yatırılması zorunludur.”

Hala çok gerilerdeyiz

TÜRK Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Hâlâ OECD ortalamasının altındayız ve puanlarımız da çok düşük. Bu başarısızlıkların nedenleri ortadan kaldırılmalı ve ülkemiz eğitim yarışında en azından OECD ortalamasına ulaşabilmeli.”

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Bu eğitimle nereye?

Pisa 2018 uygulamasını değerlendiren Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında önemli ölçüde geride kaldığını belirterek eğitimdeki problemlerin ivedilikle çözülmesi çağrısında bulundu.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesinden olmak üzere, 79 ülke ve ekonomiden 15 yaş grubunda toplamda 600 binden fazla öğrencinin katıldığı PISA 2018 uygulamasının sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye’nin 2003 yılından itibaren altı PISA uygulamasına katıldığı vurgulanan değerlendirmede, “Türkiye, PISA 2003’e göre PISA 2006, PISA 2009 ve PISA 2012 uygulamalarında okuma, matematik ve fen alanlarındaki ortalama puanlarını arttırmıştır. PISA 2015’te ise Türkiye’nin okuma ve matematik alanlarındaki puanı 2003 yılının da altına inmiş, fen puanı ortalaması 2003 ve 2006 yıllarındaki ortalamalar civarında seyretmiştir” denildi.

Başarısızlık nedenleri ortadan kaldırılmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da, PISA 2018 sonuçlarını değerlendirdi. Geylan, “Elbette 2015 yılına göre Türkiye’nin puanlarını arttırması olumlu bir gelişmedir ancak bu durum, hâlâ OECD ortalamasının altında ve puanlarımızın da çok düşük olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu noktada Türkiye’nin bu başarısızlıklarının nedenleri ortadan kaldırılmalı ve ülkemiz eğitim yarışında en azından OECD ortalamasına ulaşabilmelidir” dedi.

Türkiye OECD ortalamasının altında

Olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye’nin puanlarının OECD ülkeleri ortalamasıyla kıyaslandığında, okumada 21 puan, matematikte 35 puan, fende ise 21 puan daha düşük olduğu vurgulanan değerlendirmede, “Türkiye’nin PISA 2012 bandına yeniden yükselmesi sevindiricidir. Ancak halen üç alanda da Türkiye’nin ortalama puanlarının OECD ülkeleri ortalamalarından önemli ölçüde geride olduğu unutulmamalıdır. Daha önceki PISA uygulamalarında olduğu gibi, PISA 2018’de de Türkiye’de okul türleri ve bölgeler arasındaki başarı farkları maalesef devam etmektedir. Bu, eğitimin temel sorunları arasında başı çekmektedir” görüşüne yer verildi.

LİSELER ARASINDA FARKLAR YÜKSEK

Eğitim-Bir-Sen değerlendirilmesinde şöyle denildi: “Hangi faktörlerin Türkiye’nin 2015 puanlarını düşürdüğü, hangi faktörlerin 2018 puanlarını arttırdığı yönünde bir çalışma yapılmalıdır. Burada 2003-2012 arasında Türkiye’nin puanlarını genel olarak sürekli arttırdığı, 2015’te ise ani bir düşüş yaşadığı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu kapsamda, PISA’nın 15 yaş grubu öğrencileri ölçtüğü ve 15 yaş grubunun neredeyse tamamının liselerde öğrenci olduğu dikkate alındığında, 2012’den sonraki ortaöğretim politikalarının masaya yatırılması zorunludur. OECD raporu, Türkiye’de ortaöğretimde okullar arasındaki farkın görece yüksek, okul içindeki farkların ise düşük olduğunu göstermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı PISA 2018 Türkiye Ön Raporu incelendiğinde, Türkiye’deki liseler arasındaki farkların yüksek olduğunun vurgulandığı görülmektedir. Bu durum da, ortaöğretim politikalarının eşitlik ve kalite üzerinden yeniden ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.”

RECEP GÖREN - ANKARA