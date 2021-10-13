MİLLET İTTİFAKINA DAHİL SİYASî PARTİLERİN LİDERLERİ ARASINDA ZİYARET TRAFİĞİ YENİDEN HAREKETLENDİ. AKŞENER’İN UYSAL’I, KARAMOLLAOĞLU’NUN KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARETİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ.

DP GN BŞK GÜLTEKİN UYSAL: “Ülkenin derinden bir nefes almaya ihtiyacı var. Sistem krizi bir devlet krizine doğru ilerliyor. Kutuplaşan, mahallelere sıkışan, kimliklere hapsolmuş bir Türkiye’ye değil; konuşabilen, yüz yüze medenî rekabetleri yapabilen, ülke adına, millet adına söz söyleyebilen pozitif bir siyasete ihtiyaç var.”

İYİ PARTİ GN BŞK MERAL AKŞENER: “Türkiye’nin uzun zamandır istişare kültürünü kaybettiğini biliyoruz. Bu istişare kültürünün tekrar tahkim edilmesinin hayatî bir öneme haiz olduğuna inanıyoruz. Yeni kurulan partiler var, onların parlamenter sisteme geçişle ile ilgili talepleri var, aynı fikirdeyiz, aynı sayfadayız. Konuşuyoruz.”

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Bu kriz istişare ve pozitif siyasetle aşılır

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’deki krizlerin istişare ve pozitif siyasetle çözüleceği mesajını verdiler.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Genel Merkezdeki makamında İyi Parti Lideri Meral Akşener ve heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem başta olmak üzere ülkenin güncel meseleleri değerlendirildi. Bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Uysal, millet adına vazife görmeye çalışan, milletin ıztırabını hissettiklerini belirterek, “Ülkenin derinden bir nefes almaya ihtiyacı var. Milletin ıztırapları kılavuzumuzdur. Bugün sınırsız yetki sıfır denetim mekanizmasıyla ülkenin ihtiyacından daha çok şahsi ihtiyaçlarını merkeze alarak keyfi bir rejim icra edildi. Bunun tabii çıktısı olarak da yüksek işsizlik, yüksek faiz, yüksek enflasyon ile karşı karşıyayız ve bunların bedelini milletimiz ödüyor, milletimizin sofralarından ekmekleri çalınıyor” diye konuştu.

Demokrasinin en zor sınavı olacak

Türkiye’de bir sistem krizi olduğunu bunun bir devlet krizine doğru ilerlediğini ifade eden Uysal, “Büyük ekseriyetiyle vatandaşımızın sandıkta bir hükmü olacak. Önümüzdeki dönem belki de Türk demokrasisinin en zor sınavı olacak. Türkiye meşrûiyet içerisinde bu krizin içinden çıkmalı. Aksi takdirde demokrasisine, hukukuna, ekonomisine, eğitim sistemine ülkemize yeni bir derinlik ve boyut katamazsak ülkemiz daha büyük çapta kırılmalar ve meydan okumalarla karşı karşıya kalır endişesini taşıyoruz” dedi. Türkiye’nin aktüel diğer bütün meseleleri de dahil olmak üzere değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Uysal, “Bugün kutuplaşan, mahallelere sıkışan, kimliklere hapsolmuş bir Türkiye değil; konuşabilen, yüz yüze medeni rekabetleri yapabilen, ülke adına, millet adına söz söyleyebilen pozitif bir siyasete ihtiyaç var. Türkiye’nin yarınlarının aydınlık olduğundan eminim. İnşallah bu çalışmalar hayra vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Tekrar tahkim edilmeli

Ortak basın açıklamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Birleştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal ve heyeti ile birlikte değerlendirdik. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar üzerine istişarelerde bulunduk. Türkiye’nin uzun zamandır istişare kültürünü kaybettiğini biliyoruz. Bu istişare kültürünün tekrar tahkim edilmesinin hayati bir öneme haiz olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede çok istifade ettiğimiz Türkiye’ye dair karşılıklı görüşlerimizi ifade ettik. Kendilerine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Meral Akşener partisi tarafından hazırlanan İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkında hazırladıkları kitapçığı Uysal’a sundu. Uysal da Alain’in “Politika” adlı kitabını Genel Başkan Akşener’e takdim etti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Ülkeyi yönetmek sizin tekelinizde mi?

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ile görüşen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Allah aşkına ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi?" diye sordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini gündeme getirerek, “‘Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz.’ Ne anlama geliyor bu? Her halde sevgi anlamına gelmiyor, herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. Üstelik bunu il başkanları toplantısında söylüyor Sayın Erdoğan. ‘Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyorum.’ Allah aşkına ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi? Siyasî partilerin kuruluş amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. ‘Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin’ diyor. ‘Sizin lehinize olur bu’ diyor. Bu soruların cevabını verdi mi Sayın Erdoğan? Bu iki cümlenin anlamı nedir?” dedi.

Sistem otoriter bir yapıya dönüştü

Karamollaoğlu ise, Saadet Partisinin gelecek seçimde hangi ittifak içerisinde olacağı yönündeki bir soru üzerine, seçim ittifaklarının seçim sathı mailine girildikten sonra gündeme gelmesi ve konuşulması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Bir seçim bitti isterseniz ikinci seçim için de hemen ittifaklara başlayabilirsiniz, ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Biz bir yerden ayrılıyoruz, başka yere gidiyoruz gibi bir netice de çıkartılmamalı. Bugünkü cumhurbaşkanlığı sistemi otoriter bir yapıya dönüştü. Zaten öyle olacağı için biz Cumhur İttifakı içerisinde bulunamayız demiştik. Bizim düşündüklerimiz gerçekleşti. Şu an fiilen de uygulanıyor. Bir parlamenter sisteme dönüşecekse Türkiye’deki yönetim tarzı, partilerin arasında görüşmelerin olması gayet tabiidir. Bunu da garipsememek lâzım. Bunu ille de bir ittifakın hemen altyapısı olarak görmeye de ihtiyaç yok.”