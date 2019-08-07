Bu nasıl adalet?

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 2019 raporuna göre basın hürriyetinde dünyada 159’uncu sırada yer alan Türkiye’de, Adalet Bakanlığı’nın bu yolla iktidar yanlısı basının yaptığı haberlerde kişilik haklarının ihlâl edildiğini düşünen kişilerin yaptığı başvuruların sonucunda verilen mahkeme kararlarının bozulmasını sağladığı ortaya çıktı.

Diken’in Yargıtay kararları arasında yaptığı araştırmaya göre Adalet Bakanlığı çok sayıda dosyada Sabah, Takvim, Star gibi iktidar yanlısı gazetelerin aleyhine çıkan kesinleşmiş kararları ‘kanun yararına bozma’ talebiyle Yargıtay’a taşıdı. Bakanlığın başvurduğu ‘kanun yararına bozma’ yolu, ceza yargılamasında olağanüstü bir yol olarak biliniyor ve kesinleşen yargı kararlarının Yargıtay’da bozulmasını sağlamak için kullanıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre ‘kanun yararına bozma’ yoluna hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükme karşı Adalet Bakanlığı başvurabiliyor. Kanun yararına bozma talebi sonrası Yargıtay dairesinin verdiği bozma kararına karşı yerel mahkemelerin direnme hakkı ise bulunmuyor.

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