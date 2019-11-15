Bu skandallarla yargı nereye?

Yargıdaki skandallara bir diğeri daha eklendi. Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında altı yıl üç ay hapis cezası verdiği S. E. yargılama sürecinde avukat tutmadı, kanunî zorunluluğa rağmen Ceza Muhakemesi Kanunu avukatı da atanmadı.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan S. E.’ye altı yıl üç ay hapis cezası verildi. Ekonomik durumu dolayısıyla avukat tutamayan S. E. yerel mahkemedeki dört duruşmaya da avukatsız katıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca alt sınırı beş yıl ve üzeri hapis cezası yargılamalarında avukat zorunluluğu bulunurken yerel mahkeme S. E.’ye CMK avukatı da atamadı. Avukatı olmadan yargılanan ve hakkında hapis cezası verilen S. E.’nin istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi de yerel mahkemenin hapis cezası kararını onadı. Temyiz süresinin geçmesinin ardından avukatı olmadan yargılanan ve hapis cezasına mahkûm edilen S. E., üç buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte cezaevine girdi. S. E.’nin çocuğuyla birlikte bir haftayı cezaevinde geçirmesinin ardından avukatlığını üstlenen Abdullah Enes Baltacı, Yargıtay’ın daha önceki emsal kararlarına karşı müvekkilinin avukat olmadan yargılanması dolayısıyla, Adalet Bakanlığı’na ‘Kanun Yararına Bozma’ başvurusu yaptı. Baltacı’nın başvurusunun ardından dosya üzerinde tekrar karar veren Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi infaz durdurma kararı verdi ve üç buçuk yaşındaki kızıyla bir haftayı cezaevinde geçiren S. E. cezaevinden çıktı.

Kanunlar dikkate alınmıyor

Gazete Duvar’ın haberine göre, avukatı olmadan yargılanan ve bir hafta cezaevinde kalan S. E. için tekrar yargılama yapılmasını beklediklerini ifade eden Avukat Abdullah Enes Baltacı yaşananlara ilişkin şunları kaydetti: “Maalesef bu durum, yargının dosyalara üstün körü baktığını, ilgilenmediğini, hatta kanunların dikkate alınmadığını gösteriyor. Dikkate alınmış olsaydı müvekkilim dört duruşmanın hiçbirinde avukatsız olmazdı. Bu tabloda maddî durumu iyi olmayanlar, avukat tutamayanlar süreyi kaçıracaklar ve infaz başlayacak. Burada avukatın da bu anlamda çok önemli rolü oluyor. Eğer S. E.’nin avukatı olmuş olsaydı itiraz yapabilecek ve bir hafta üç buçuk yaşındaki kızıyla cezaevine girmemiş olacaktı. Avukat tutamamış, hâkim ataması gerekirken atamamış. İstinaf onamaması gerekirken, bozması gerekirken kararı bozmamış. Müvekkil de süreyi bilmediği için temyiz ettirememiş ve kaçırmış. Yaptığımız başvuruların ardından müvekkilimiz üç buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte cezaevinden çıktı.”