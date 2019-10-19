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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Cevap bekleyen sorular

19 Ekim 2019, Cumartesi 21:58
Uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen Dr. Erhan Keleşoğlu, İsrailvari bir güvenlik politikası uygulaması Türkiye’yi orta ve uzun vadede son derece riskli, güvensiz hale getirir, feci sonuçlar oluşturur” dedi.

Anlaşma uygulanabilecek mi?

Uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen Dr. Erhan Keleşoğlu’na göre 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyine yönelik başlatılan ve ‘Barış Pınarı’ ismi verilen askerî harekâtın esas kazanımı dış değil, iç siyasette. 

Gazeteduvar’ın haberine göre uluslar arası ilişkiler uzmanı, akademisyen Dr. Erhan Keleşoğlu, “İsrailvari bir güvenlik politikası uygulaması Türkiye’yi orta ve uzun vadede son derece riskli, güvensiz hale getirir, feci sonuçlar oluşturur” dedi. Dr. Keleşoğlu şöyle konuştu: “Güvenlikten bahsederken sadece askerî-polisiye tedbirlerden bahsetmiyoruz. Güvenliğin bir çok boyutu var. Yurttaşların refahının olmaması da, ekonomik, ekolojik bir kriz de güvenlik sorunudur. Dolayısıyla Kürt sorununu bir güvenlik sorunu olarak kodlayıp çözümünü de güvenlikçi politikalarda görmek, bence bir çıkmaz yoldur.”

Türkiye ve SDG muhatap edildi

“Trump, SDG’yle de müzakere edip onların onayını almakla, dolaylı olarak Türkiye ve SDG’yi birbirine muhatap kıldı” diyen Dr. Keleşoğlu şöyle devam etti: “Putin aynı zamanda Suriye’nin pozisyonunu da Erdoğan’la müzakere edecektir. Esad, Rusya üzerinden o görüşmede, Türkiye’yle bir anlaşma çerçevesini kurmaya çalışacaktır. Dolayısıyla ateşkesin biteceği gün yapılacak bu görüşme çok çok önemli. Bir başka husus da, bu bölgede hava sahasının kimin denetiminde olacağıdır. ABD, Türkiye’ye hava sahasını açacak mı? Biliyorsunuz, Suriye hava sahası ABD ve Rusya arasında ikiye bölünmüş durumda.”

Esad’ın müttefikleriyle savaşmak

“Türkiye, Esad’la savaşı göze alır. Türkiye’nin göze alamadığı şey, Esad’ın müttefikleriyle savaşmak. Nerede kabul ediyor? Resul Ayn, yani Serêkani ve Tel Abyad, yani Grê Spî arasındaki bölgede ateşkesi kabul ediyor SDG. Kaldı ki buralar Kürtlerden ziyade Arapların yoğun olarak yaşadıkları bölgeler. Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu yer Serêkani’nin doğusu ve Kobani bölgesi. SDG buralarda bir ateşkesi kabul etmiş değil. “Kürtler şu anda ülkesellik anlamında bir mevzi kaybettiler, ama Kürt sorununun uluslararasılaşması ve siyasallaşması anlamında müthiş bir başarı kazandılar. Tüm dünya Kürt sorununu konuşuyor, Kürtlerden ve onların siyasal mücadelelerinden haberdar oldu. Dünyanın her yerinde Kürt ulusal mücadelesi sıradan insanların gündemine girdi. Dolayısıyla orta ve uzun vadede de Kürtlerin daha kazançlı olduğunu düşünüyorum.”

***

Anlaşma hutbeyi değiştirdi

Türkiye ve ABD arasındaki görüşmede Barış Pınarı Harekâtı’nın durdurulması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Diyanet’in Cuma hutbesini değiştirdiği ortaya çıktı. ABD ve Türkiye arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeden sonra Barış Pınarı Harekâtı’nın durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu haftaki Cuma namazı için camilere “Duâlarımız Mehmetçik için” konulu hutbe gönderen Diyanet’in, harekâtın durdurulmasının ardından konuyu değiştirdiği ortaya çıktı. 

Diyanet camilere “Kul ve kamu hakkı” konulu yeni hutbe gönderdi. 

Ankara - Yeni Asya

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