UZMANLAR, ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA VARILAN ANLAŞMADAKİ 5 GÜNLÜK, ÇEKİLME VE SİLÂHLARIN TOPLANMASI SÜRESİNİN YETERSİZ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR.

OPERASYONA DİPLOMASÎ ARASI

Güvenlİk uzmanı Metin Gürcan “Fırat’ın doğusundan çekilen ABD askerinin geri dönüp de YPG’den silâh toplaması mümkün değil. Ayrıca bu işlemin 5 günde tamamlan-ması da mümkün görünmüyor. Operasyona sadece 5 günlük diplomasî arası verildi” dedi.

SİLÂHLAR BU SÜREDE TOPLANAMAZ

Kerİm Has da, “Beş günde silâhların toplanmadığını hepimiz göreceğiz. Dahası, YPG’nin daha da güçleneceği ortada. Çünkü ABD, IŞİD'le mücadeleyi daha da öne çıkaracak ve YPG’yi yabana atmayacak” diye konuştu.

SURİYE’DE KAZANIM ESAD’LA MÜZAKEREDEN GEÇİYOR

DOÇENT Burak Bilgehan Özpek de “Ankara, ABD’yle varılan anlaşmayı diplomatik başarı gibi sunmaya çalışmaktansa önümüzdeki süreçte Esad’la ve Rusya’yla nasıl bir diyalog kurulacağı üzerinde çalışmalı. Çünkü Suriye’de gerçek bir kazanım elde etmenin yolu Esad’la müzakereden geçiyor” dedi. uHABERİ SAYFA 6’DA

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Anlaşma uygulanabilecek mi?

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, “Beş günün sonunda neler olacağını ya da olmayacağını hep birlikte göreceğiz” yorumunu yapıyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunda varılan anlaşma soru işaretlerini beraberinde getirdi. YPG beş günde bölgeden çekilebilecek mi, ellerindeki silâhları kim toplayacak, güvenli bölge hayata geçirilebilecek mi? Güvenlik uzmanı Metin Gürcan “Fırat’ın doğusundan çekilen ABD askerinin geri dönüp de YPG’den silâh toplaması mümkün değil. Ayrıca bu işlemin 5 günde tamamlanması da mümkün görünmüyor” diyor. Gürcan, “Anlaşmayla, hiçbir şey değişmedi. Sadece, operasyona beş günlük bir diplomasî arası verildi. Beş günün sonunda neler olacağını ya da olmayacağını hep birlikte göreceğiz” yorumunu yapıyor. Rusya uzmanı Kerim Has da, Gürcan’ın yorumuna katılıyor. Has, ABD’nin YPG konusunda Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattığının son dönemde varılan tüm uzlaşmalarla teyit edildiğini söylerken, “Beş günde silâhların toplanmadığını hepimiz göreceğiz. Dahası, YPG’nin daha da güçleneceği ortada. Çünkü ABD, IŞİD’le mücadeleyi daha da öne çıkaracak ve YPG’yi yabana atmayacak” diyor.

GERİ ADIM MI, DEĞİL Mİ?

Diplomatik kaynaklar, güvenli bölgenin derinliğinin anlaşma metnine girmemiş olmasının bir “geri adım” gibi değerlendirilmesini istemese de, güvenlik uzmanları bunun geri adım olduğunda ısrarlı. Rusya uzmanı Kerim Has “Ağustos 2019’da Ankara ile ABD’nin vardığı mutabakatta güvenli bölgenin tüm Suriye sınırını kapsayacağı hükmü vardı. Oysa şimdiki anlaşmada derinlikten söz edilmemiş. Hatta, güvenli bölge denilirken Türk kuvvetlerinin kontrol ettiği bölge işaret edilmiş. Ankara, güvenli bölgenin sınırlarını anlaşma metnine istediği gibi açıkça yazdıramamış” yorumu yapıyor.

“Başarı Esad’la müzakereden geçiyor”

TOBB Üniversitesi’nden siyaset bilimci Doç. Burak Bilgehan Özpek de “Ankara, ABD’yle varılan anlaşmayı diplomatik başarı gibi sunmaya çalışmaktansa önümüzdeki süreçte Esad’la ve Rusya’yla nasıl bir diyalog kurulacağı üzerinde çalışmalı. Çünkü Suriye’de gerçek bir kazanım elde etmenin yolu Esad’la müzakereden geçiyor” yorumu yapıyor.