Çin’in Uygur soykırımı belgelerde

Çin’in Doğu Türkistan’daki Uyur Türklerine uyguladığı insanlık dışı politikalar tüm dünyanın gündeminde.

Birçok ülke Çin’in bu politikalarını soykırım olarak tanıdı fakat Çin hâlâ bütün iddiaları reddediyor. Foreign Policy’de Peter Mattis imzalı ve “Evet, Sincan’daki Vahşet soykırımı oluşturuyor” başlıklı yazıda da Çin’in soykırım uygulamalarına ve bu uygulamaların belgelerine değiniliyor. New Yorker ve AFP’de yayımlanan belgelerde Uygur Türkleri hakkında “Soylarını kırın, köklerini kırın, bağlantılarını koparın ve kökenlerini kırın” ifadeler yer alıyor.

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