Demokrasi bloku şart

Hukuk profesörü Metin Günday, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşan tek adam rejimine karşı demokrasi blokunun şart olduğunu sordu.

Hukuk profesörü Metin Günday, devlet-mafya-siyaset ilişkisi ile ilgili Mezopotamya Haber Ajansı’na konuştu. Türkiye’de ekonomik krizin derinleştiğini, baskının arttığını, hak ve hürriyetlerin alabildiğine kısıtlanmış olduğuna dikkat çeken Günday, bu koşullarda AKP-MHP ittifak bloğunun seçimi kazanmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Günday, şöyle devam etti: “Yürütme tek kişinin elinde, ortada hükümet yok. Bakanlar Kurulu, Başbakan yok. Bakan dedikleri zaten sekreter konumunda ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın iki dudağının ucundalar. Yargının hali belli. Tek adam rejimiyle karşı karşıyayız adına ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ deniliyor. Ama bu sistemin sonuna gelindi. Bu sistemin devam edememesi için yeniden demokratikleşme sürecinin başlatılabilmesi, yeniden yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının sağlanabilmesi için iktidar bloğuna karşı demokrasi bloğunun oluşması lazım. Kurulan demokrasi bloğunun adı ittifak olmasa bile başarılı olduğunu 2019 seçimlerinde gördük” diye belirtti.

Bağımsız ve tarafsız bir yargı yok

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davanın hukuki açıdan kabul edilebilmesi için Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunu’nun öngördüğü koşulların hiçbirinin olmadığını kaydeden Günday, “Ama bugünkü AYM bu konuda ne karar verir bilemem, tahmin yürütmek mümkün değil. Ancak hukuken bir karar vermeleri gerekirse, bu talebin reddedilmesi gerekiyor. Demokrasi bloğunun olmazsa olmazı, demokratikleşme sürecinin yeniden başlatılabilmesi için mutlaka oluşması zorunlu olan bir demokrasi bloğunu parçalanması amaçlanıyor” diye konuştu. HSK’nın, adlî, idarî yargı hâkim ve savcılar hakkında karar vermenin yanı sıra Yargıtay ve Danıştay üyelerinin dörtte üçünü de seçtiğini belirten Günday, “Dörtte birini de Cumhurbaşkanı seçiyor. Türkiye’de yürütmenin güdümünde ve etkisi altında kalan bir yargı söz konusudur. Benim gibi pek çok hukukçunun şahsi kanaati, bugün Anayasa’da istenildiği kadar yazsın, Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargı yok” ifadelerini kullandı.