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Demokrasiye ihtiyaç var

10 Ocak 2020, Cuma 23:29
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyleyerek “Demokrasiyi savunan bütün kesimlerle ortak hareket etmek zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Haber Global TV’nin canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı olduğunu, darbe dönemlerinde çıkarılan demokrasiye aykırı bütün uygulamalara son verilmesi gerektiğini söyledi. “Yeni partilerin kurulması, yeni ittifaklar, şimdiden bir şey görebiliyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de sağ sol kavgalarını bir tarafa bırakmamız lâzım. O, 18. yüzyılın kavramları. 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde şu noktadayız; demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Anayasayı demokratlar yapacak

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Önümüzde çok büyük bir fırsat var, demokrasiden yana olanlar belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bütün tarafların katılımıyla yeni, güzel, herkesin kabul ettiği bir anayasayı yapacaklardır. Bu bizim geleceğimiz açısından da Türkiye’nin geleceği açısından da hızla büyümesi ve dünyada saygınlık kazanması açısından da çok önemlidir. Öbür taraf, otoriter rejimden yana olanlardır. Otoriter rejimlerin de bir ülkeye hangi felâketleri getirdiğini bugün de yaşıyoruz ve görüyoruz, tarihte de bunu gördük ve yaşadık. Dolayısıyla biz her ortamda demokrasiyi savunan bütün kesimlerle beraber ortak hareket etmek zorundayız. İttifaklar ne olur? Dediğim çerçevede, demokrasiyi savunanların bir tarafta, otoriter rejimi savunanların da diğer tarafta olması lâzım.”

Siyasî otorite güçlü denetlenmeli

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Hem çalışan gazetecilerin hem işlerinden olan gazetecilerin medya dünyasında hürce yazmalarını ve çizmelerini isteriz. Demokrasinin aslında kaynağı bir anlamda siyasî otoriteyi güçlü denetleyen organların gücüne bağlıdır. Eğer medya güçlü ise medya bağımsızsa yanlışını denetliyor ve yanlışını kamuoyuna aktarıyorsa o zaman Türkiye’de demokrasi kökleşmiş olur. Çalışan gazetecilerin böyle bir rolü böyle bir görevi var” dedi. Son yıllarda gazetecilerin ağır bedeller ödediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, çalışan gazetecilerin emeklerini herkesin kutsaması, onlara değer vermek zorunda olduğunu söyledi. 

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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