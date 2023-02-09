Deprem bölgesinde 17674 kişi vefat etti, 72879 kişi yaralandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremlerde 17 bin 674 kişi vefat etti, 72 bin 879 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

10 ilde toplam can kaybı 17 bin 674'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin vefat ettiğini bildirdi. Oktay, Kurtarılan ve tedavisi devam edenler var, bu vatandaşlarımızın sayısı 72 bin 879." dedi.

"Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını söyledi.

Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini, yurt dışından gelecek konteynerler de olduğunu dile getirerek, "Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir." diye konuştu.

Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

Depremin üzerinden 72 saatin geçtiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te adeta zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri, enkazlarda ortam dinlemesi yapıyor.

Enkazdaki yakınlarını umutla bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyen ekipler, yüksek teknoloji cihazlar kullanarak girdikleri beton yığınları arasından ses almaya çalışıyor.

En ufak bir yaşam belirtisi tespit ettiklerinde çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da enkaz başında yakınlarını bekleyen vatandaşların yaktığı ateşin başında ısınıyor.

TSK destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için oluşturduğu "hava yardım koridoru" üzerinden 519 sortiyle kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi taşındı.

Deprem bölgesinden alınan yaralılar da aynı uçaklarla diğer illere götürülüyor.

Mehmetçik ise depremlerden etkilenen bölgelerde 34 sahra mutfakla yemek hizmeti veriyor.

28 bin 44 kişi tahliye edildi

AFAD açıklamasına göre, bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi.

Orta Doğu’dan gelen ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için Orta Doğu’dan gelen ekipler de çalışmalarına devam ediyor.

Deprem Suriye'de de büyük yıkıma yol açtı

Depremlerde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 3 bin 162'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 235'e yükseldi.

Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler, geceyi sokaklarda veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Yıkım uzaydan görüntülendi

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi, depremlerin yol açtığı yıkımı, uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.