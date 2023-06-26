Deprem konutu ihaleleri Saray müteahhidinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı iki sarayı inşa eden Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat, Malatya’daki deprem konutların ihalesini de aldı.

REC İnşaat, sadece 2023 yılında 31.4 milyar TL’lik kamu ihalesi aldı. Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı sarayı ile Marmaris’teki yazlık sarayı inşa eden Rönesans Holding, Hatay’dan sonra Malatya’da da deprem konutları inşaatlarının ihalesini kazandı. REC Uluslararası İnşaat, Malatya Yeşilyurt’ta da 2341 adet konut ve çevre düzenini 4 milyar 538 milyon TL’ye yapacak.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı deprem bölgesinde deprem konutları için yeni ihaleler düzenledi. Hatay Antakya İlçesi, 7. Bölge 2. Etap 1131 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi için 8 Haziran 2023’te REC Uluslararası İnşaat ile sözleşme imzalandı. Yine aynı tarihte Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi 2. Bölge 2. Etap 2341 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşini de REC İnşaat kazandı.