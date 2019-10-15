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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Dünya Akademisyenleri İstanbul'da buluştu: İslam Dünyası demokrasi arıyor

15 Ekim 2019, Salı 00:06
İSLAM ÜLKELERİNİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN EN ÖNEMLİ SEBEPLERDEN BİRİ, ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN GERİLİMLER.

SİVİL KONTROL GÜÇLENMELİ

SABAHATTİN Zaim Üniversitesine bağlı İslam ve Küresel İlişkiler Merkezince düzenlenen “İslam dünyasında demokrasi arayışları ve sivil-asker ilişkileri” konferansında, İslam toplumlarında sivil kontrolün güçlendirilmesi gereği vurgulandı.

MÜSLÜMANLAR BİLİNÇLENMELİ

MÜSLÜMAN ülkelerde ordunun hesap verme mercii olmadığına ve askerlerin sorgulanabilirliğinin tartışmaya dahi açılamadığına dikkat çekilen konuşmalarda “Müslüman toplumlar bir an önce bilinçlenmeli” mesajı verildi.

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İslâm dünyası demokrasi arıyor

İZÜ bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezince “İslam dünyasında demokrasi arayışları ve sivil - asker ilişkileri “ konulu konferans düzenlendi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) bünyesinde faaliyet gösteren  İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi, Halkalı yerleşkesinde bugün başlayan “Uluslararası İslam dünyasında demokrasi arayışları ve sivil - asker ilişkileri “ konferansına ev sahipliği yaptı. İslam dünyasında sivil-asker ilişkilerinin tartışıldığı 3 günlük konferansa dünya genelinde 20’den fazla akademisyen katıldı.

Sivil-asker gerilimleri gelişime engel

CIGA Direktörü Prof. Dr. Sami A. Al-Arian, Mısır, Türkiye, Pakistan, Cezayir, Sudan ve Endonezya gibi birçok Müslüman ülkenin siyasi, ekonomik gelişiminin önündeki en büyük engelin, sivil-asker ilişkilerinde yaşanan gerilimler olduğunu kaydetti. Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Louay Safi ise Müslüman ülkelerde ordunun hiçbir zaman hesap verme merci olmadığını, Müslüman toplumların askerlerin sorgulanabilirliliğini tartışmaya dahi açmadığını dile getirdi. Safi, Müslüman toplumların bir an önce bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, “İslam dünyasında siviller yaşanacak siyasi ve ekonomik tüm dönüşümlerin bir parçası olmalı” dedi.

Sivil kontrol güçlendirilmeli

Açılış konuşmalarından sonra düzenlenen panelde “Ordunun sivil kontrolü: Başarı ve başarısızlık modelleri” başlığı altında bir konuşma yapan Heidelberg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aurel Croissant de Müslüman toplumlarda sivil kontrolün güçlendirilmesinin “kademeli olması gerektiğini” söyledi. Demokrasi ve asker-sivil ilişkileri başlığı altında bir sunum yapan ABD Rutgers Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Sahar Aziz ise Orta Doğu’daki üniformalı askerlerin her şeye rağmen halkın gözündeki meşruiyetlerini önemsediğini belirterek  “Mısır’da asker, halkının gözünde meşruiyeti sürdürdüğü için çok riskli bir oyun oynuyor” dedi. 15 Ekim’e kadar devam edecek konferansta uzmanlar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki güncel konuları ele alacak.

AA

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