En âcil ihtiyaç bağımsız yargı

Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı 2020 yılı Türkiye raporunda, insan hakları noktasında Türkiye’nin en âcil ihtiyacının yargı bağımsızlığı olduğu vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü’nün her yıl hazırladığı ve dünyada insan haklarının durumunu değerlendiren yıllık raporu yayınlandı. 2020 raporunun Türkiye’ye ilişkin bölümünde yargı alanındaki uygulamalar için ‘yargı tacizi’ tabiri kullanıldı. Yargı bağımsızlığı bölümünde de, “Bazı yargı mensupları ve hukukçular meslekî görevlerini meşrû biçimde yerine getirdikleri için yaptırımlara maruz kaldı. Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler, sosyal medya kullanıcıları ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik gerçek veya varsayılan muhalefetleri nedeniyle yargı tacizi devam etti” ifadelerine yer verildi.

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