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Enkazdan mucize haberleri

09 Şubat 2023, Perşembe 20:31
Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Malatya’da enkaz altında kalan kişiler depremin üzerinden 56, 58, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 77 saat sonra kurtarıldılar. Ekipler, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Maraş merkezli çifte depremin ardından yeni ulaşılabilen birçok yerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Adıyaman’daki enkazdan 60 saat sonra yaralı kurtarıldı. Hatay’da enkaz altında kalan kişi 58 saat sonra kurtarıldı. Gaziantep’te 9 yaşındaki çocuk 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Adıyaman’da anne ve oğlu 57 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Hatay’da enkaz altında kalan aileden 2 kardeş depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi, depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, enkaz altında kalan bir kişi, depremden yaklaşık 61 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. 7 yaşındaki çocuk Kahramanmaraş’ta enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı. Adıyaman’da enkaz altında kalan 70 yaşındaki kişi, 61 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman’da depremde enkazda kalan 70 yaşındaki kişi, 61 saat sonra çıkarıldı. Hatay’da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş’ta bir kişi 63 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı. Kahramanmaraş’ta yıkılan binanın enkazından anne ve iki çocuğu 64 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman’da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk 65 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman’da enkaz altında kalan kız kardeşler 67 saat sonra kurtarıldı. 

5 yaşındaki Mira’nın doğum günü kutlandı

Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan 5 yaşındaki Mira’nın doğum günü kutlandı. İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 saat kaldığı enkazın altından çıkarılarak İncesu Sosyal Tesislerine yerleştirilen Mira Tuncel’in doğum günü dolayısıyla pasta kesildi. Kahramanraş’ta enkaz altında kalan çocuk 68 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş’ta depremde enkazın altında kalan bir çocuk 68 saat sonra çıkarıldı. Adıyaman’da depremden 69 saat sonra genç kız kurtarıldı. Kahramanmaraş’ta 49 yaşındaki kişi, depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Gaziantep’te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Malatya’da arama-kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek “Köpük’’ün tepki vermesinin ardından altı katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen 60 yaşındaki Meral Nakır’a, 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.

8 aylık bebek 68 saat sonra kurtarıldı

İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri ile Hakkari’den gelen kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla, depremden 68 saat sonra bir çocuk daha enkazdan sağ kurtarıldı. Kurtarılan Helen bebeğin sağlık durumunun ilk belirlemelere göre iyi olduğu belirlendi.

20 günlük bebek 60. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’da deprem sonrasında enkaz altında kalan 20 günlük Kerem Ağırtaş, 60 saat sonra kurtarıldı. İlk müdahaleyi kurtarma ekiplerinin yaptığı Kerem bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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