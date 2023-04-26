Erdoğan, canlı yayında rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Salı akşamı katıldığı Kanal 7 ve Ülke TV’nin ortak yayınında rahatsızlanması üzerine yayına ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ortak yayına yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak TSİ 23:30’da başladı. Program esnasında Erdoğan’a soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye “reklam” diyerek ayağa kalkmaya çalıştı, o sırada yayında “eyvah eyvah” sesleri duyuldu. Kameralar da Erdoğan’ı göstermeden program kesildi. Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı ve Erdoğan tekrar kameralar karşısına çıkarak bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. BBC Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili olarak, “Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek diye ciddi manada düşündüm. Dedim ki artık ‘söz verdik gideceğiz.’ Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” dedi. Haber Merkezi

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