Erdoğan kardeşine borçlu çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kardeşi Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin liralık borcu olduğu kaydedildi.

Erdoğan’ın mal varlığı resmi gazetede açıklandı. Gazetede Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını içeren kararının yanı sıra Erdoğan’ın ve eşi Emine Erdoğan’ın mal varlığına da yer verildi. YSK kararında Erdoğan’ın Al Baraka Türk ve Ziraat Katılım Bankası’nın aralarında bulunduğu dört hesapta 1 milyon 883 bin lirasının olduğu kaydedildi. Ayrıca Erdoğan’ın Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin liralık borcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Mal tablosuna göre Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’da 2019 tarihli 7 milyon 695’er bin liralık iki hissesi var. Güneysu’da 1988’de alınan 2 bin m2’lik arazisinin değeri ise 10 bin lira. Haber Merkezi

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