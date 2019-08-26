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26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek

26 Ağustos 2019, Pazartesi 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya'ya yapacağı günübirlik ziyaret sırasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 27 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek. 

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Erdoğan, alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.

Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

AA

Etiketler: Erdoğan, Putin, Rusya
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