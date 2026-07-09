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9 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bediüzzaman Mevlidi ilgi gördü

09 Temmuz 2026, Perşembe 00:46
Geçtiğimiz günlerde Van’da gerçekleştirilen Bediüzzaman Said Nursî’yi anma mevlidi şehrin önde gelen gazetelerinden Vansesi gazetesinde geniş bir şekilde yer aldı.

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Van’ın 88 yıllık gazetesi Vansesi, gazetemiz Van Temsilciliği ve Risale-i Nur Enstitüsü Van Temsilciliği tarafından düzenlenen  mevlidi birinci sayfasından “Bediüzzaman Said-i Nursî Dualarla Yâd Edildi” başlığıyla duyurdu.

4 Temmuz 2026 tarihinde Yukarı Norşin Camii’nde gerçekleştirilen Bediüzzaman Mevlidi’ni gazete ilk sayfasından özet şeklinde duyururken iç sayfalarında da geniş haber olarak yayınladı.

Gazetenin “Bediüzzaman Said-i Nursî dualarla yâd edildi” başlıklı haberinde Üstad “İslâm âlimi Bediüzzaman Said-i Nursî” şeklinde takdim edilirken şehrin önemli entelektüellerinden Ümit Kayaçelebi’nin mevlid ve Bediüzzaman hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

Haberde, Bediüzzaman Said Nursî’nin yalnızca yaşadığı döneme değil, günümüze de ışık tutan önemli bir mütefekkir olduğunu ifade eden Kayaçelebi’nin “Nursî’nin eserlerinde ilim ile imanı buluşturan anlayış toplumsal birlik ve beraberliğe önemli katkılar sundu. Bıraktığı ilmî ve manevî mirasın korunması büyük önem taşımaktadır” şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

İstanbul - Naciye K. Doyran

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, mevlid, said nursi, tefsir, van, tefekkür
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