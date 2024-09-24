Erken seçim isteyenler artıyor

“ERKEN SEÇİM YAPILMALI” DİYENLER, “YAPILMAMALI” DİYENLERE 5.5 PUAN FARK ATTI.

Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ‘erken seçim’ çağrıları artmaya başladı. Muhalefet artık tarih söylemeye başlarken, iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, erken seçim tartışmalarını ‘akıl dışı’ olarak niteliyor. 31 Mart seçimlerinden bu yana geçen süreçte asgari ücrete ara zam beklentileri boşa çıktı, emeklilere verilen maaş ise açlık sınırının çok altında kaldı.

ASAL Araştırma 26 ilde 17-27 Ağustos tarihlerinde bir anket yaptı. 2000 kişinin katıldığı ankette “Erken seçim olmalı mı?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 46,6’sı “Evet, erken seçim yapılmalı” dedi. “Erken seçim yapılmamalı” diyenlerin oranı ise yüzde 41,2 oldu. Ankete katılanların yüzde 12,2’si fikri olmadığını söyledi.

Ekonomi ve hayat pahalılığı ilk sırada

Araştırmada, vatandaşların erken seçimi gerekli görme nedenleri de soruldu. Katılımcılar erken seçimi gerekli görme nedenlerinin ilk sırasında ekonomi​ ve hayat pahalılığı yüzde 25.9 oranıyla yer aldı. İkinci sırada mülteciler ve adaletsizlik gibi sorunlar yüzde 8,8’lik oranla takip etti. Üçüncü sırada ise işsizlik / ehliyet/ liyakat / yönetim yüzde 7 oranında ve son sırada ise diğer sebepler yüzde 4,9’luk oranla yer aldı.

Haber Merkezi