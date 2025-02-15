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15 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Facianın sebebi çöken sistem

15 Şubat 2025, Cumartesi
TÜSİAD Yüksek İstişare Başkanı Ömer Aras, Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kartalkaya’da meydana gelen faciadan politika dünyasında yaşanan gelişmelere ve tutuklamalarla gözaltılara dek pek çok alanda ülke gündemini saran olaylara değindi.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında resen soruşturma kararı

 

Aras, “Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Kartalkaya’da 78 canımız yanarak hayatını kaybetti. Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir. Bu olay yakın tarihte olduğu için henüz yüreklerimizde. California’da koca Los Angeles şehri yandı, Japonya’da çok daha şiddetli depremler oldu. Kaç kişi öldü? Lütfen bakın ve mukayese edin. Bizdeki ölümlerin nedeni maliyet odaklı kural tanımazlık ve denetimsizliktir” ifadelerini kullandı. 

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