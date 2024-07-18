Geçici çözümlere hayır

İzmir’de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybettiği olay sonrası bölge esnafı, Kıbrıs Şehit Caddesi ve çevresinin elektrik altyapısının günün şartlarına uygun hale getirilmesini istiyor.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu, “Cuma günkü olay çok elim bir olay. Çok üzüntü verici. Olmasını hiç kimse istemezdi. Ölenlere rahmet diliyoruz. Ama bizim bu elektrik dağıtım şirketiyle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Yıllardır da dile getiriyoruz ama köklü bir çözüm üretilmiyor. Geçici çözümlerle sorun geçiştirilmeye çalışılıyor.” Ayrıca Torcu, altyapı eksikliğinden kaynaklı yaşadıkları mağduriyetin bedelini elektrik dağıtım şirketinden talep edeceklerini belirterek “İş yerlerimizin maliyeti belli. Kiralarımız yüksek. Elektrik paralarımız çok yüksek. Personel maliyeti belli. Artık bunun bir hesabını yapıp Gediz’den talep edeceğiz” dedi. İzmir - Anka

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