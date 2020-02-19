"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Gül: Siyasette kutuplaşma bitmeli

19 Şubat 2020, Çarşamba
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Karar gazetesine verdiği söyleşide gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Gündeme ilişkin olarak ilk kez açıklamalarda bulunan Gül başkanlık sistemi ile ilgili olarak değerlendirmesi sorulduğunda Cumhurbaşkanı iken de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu söylediğini belirterek “Şimdiye kadar Türk tipi bir parlamenter sistemle yönetildik. Vesayet sistemleri vardı, gölge kabineler vardı. Bunlar Türkiye’nin başına neler açtı. Bundan sonra da Türk tipi bir başkanlık sistemi olmasın dedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yanadır. Bunu o zaman da konuştum tavrımı da ona göre koydum” dedi. Türkiye’de siyasetin dışlayıcı yapıldığını kaydeden Gül, “Halbuki siyaset kapsayıcı olsa, herkesi angaje edici, herkesi işin içerisine dahil edici olsa, diyalog ve uzlaşma merkezli olsa o zaman daha barışçıl bir siyaset çıkar ortaya. Bu kutuplaşma siyasetinin Türkiye için en büyük tehdit olduğunu Cumhurbaşkanı iken defalarca söyledim” dedi.

‘Demokrasi için Avrupa’yla bir olmalıyız’

Gül, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Türkiye’nin, demokratik ve çoğulcu bir ülke olabilmesi için, Batı bloku içerisinde Avrupa’yla beraber yer alması gerektiğini kaydeden Gül Türkiye-Rusya ilişkileri ile ilgili “Son dönemlerdeki ilişkilerde bu açıdan biraz ölçü kaçtı. Özellikle askerî alandaki S-400 meselesi belki en kritik olanı” dedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili Gül, “Yönetimin Türkiye’deki iklimi pozitife çevirme meselesinin en kısa yolu işte bu siyasetçilerin, yazarların, gazetecilerin ve sivil toplumcuların tutuksuz yargılanmasıdır. Zaten AYM’nin de AİHM’in de kararı bu yönde. Yüksek mahkeme kararları uygulanırsa bu adım içeride ve dışarıda çok takdir edilir ve olumlu hava, ekonomi dahil, birçok şeye yansır” ifadelerini kullandı. Siyasal İslam çöktü mü sorusuna ise, “Tüm dünyada. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi” şeklinde cevap verdi.

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

    Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor

    Darbe korkutmacası ters teper

    Verginin 4’te 1’i faize

    Nakit paralar temizlenecek

    Hayvan hakları gasp ediliyor

    Uygurlar ‘ibadet’ gerekçesiyle gözaltında

    Gül: Siyasette kutuplaşma bitmeli

    Avrupa Birliği ile karşılıklı güven sağlanmalı

    Filistinli şirketlerden İsrail’e boykot çağrısı

    Peygamberimiz (asm) için kısa film yarışması

    İlaca erişim temel bir haktır

    Yerleşim yerleri ovalara kurulmasın

    Libya’da 150 bin ton denetimsiz silâh var

    Karantinalı gemide bekleyiş sürüyor

    Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

    BM'den koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük

    Virüs nedeniyle Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

    İran'da 8 kişiye casusluk suçlaması

    Rus Dışişleri: İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme ve kopuş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boğaz Harbi başladı; M. Kemal nerede?
    Ahmet BATTAL

    Tamam mı devam mı ey TBDM?
    Genel

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj
    Faruk ÇAKIR

    Üyeliği kim engelliyor?
    Genel

    Darbe korkutmacası ters teper
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşrû zevkler, zehirli bal hükmünde
    Ali FERŞADOĞLU

    21 Şubat’a doğru kendimizi sorgulamak
    Genel

    Nakit paralar temizlenecek
    Mustafa ORAL

    Kelâmlar, kalemler ve insanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.