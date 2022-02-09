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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Hakkımı helal etmiyorum'

09 Şubat 2022, Çarşamba
Isparta’daki elektrik kesintisi sırasında 2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışan ANNEDEN İKTİDARA: “HAKKIMI HELÂL ETMİYORUM.”

Isparta’daki elektrik kesintisi sırasında 2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışan Sevinç Özdemir Saraç, iktidardakilere ve yetkililere hakkını helâl etmediğini belirterek, “Şahsım adına söylüyorum; asla ve asla hakkımı helâl etmiyorum. Bu sürece geldikten sonra zaten helâl etmiyorum. Ancak ben 2002 yılından bu yana oy verip, bizleri 2022 yılında mumlar, gaz lambalarıyla aydınlattılar ya bizi. Ben asla ve asla, oy verenler de dahil hakkımı helâl etmiyorum” dedi. Isparta’daki dört günlük elektrik kesintisinde Sevinç Özdemir Saraç, ocakta su kaynatarak 2,5 yaşındaki çocuğunu ısıtmaya çalışmasıyla gündeme gelmişti. Saraç, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, çocuğunu ısıtmak için ocakta kaynattığı suları göstererek, “2,5 yaşında bir çocuğum var ve yoğun kar yağışı nedeniyle elektrikler yok. Dolayısıyla da kombi çalışmıyor. Dört ocakta da su kaynıyor” demişti.

En azından bir varilde ateş yakıp ısınabilirdim

Saraç, “Benim 2,5 yaşında bir çocuğum var. 6 yıllık evliyim. Yoğun kar yağışı için Meteoroloji bangır bangır alarm verdi zaten. İnanılmaz bir kar yağışı vardı. Sonuca baktığımız zaman 40 santimlik karda boğulduk. İnanın, bir şantiyede bir inşaat işçisi olmayı yeğlerdim o akşam. En azından bir varilde ateş yakıp ısınabilirdim” diye konuştu.

Belediye başkanı ne demişti?

Saraç, o gün yaşadıklarını İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’a anlattı. Cesur, evinde ziyaret ettiği Saraç’a geçmiş olsun dileğinde bulanarak, “Isparta’da bu hadise olunca benim telefonlarım sabaha kadar kilitlendi. Bu hadisenin büyük bir hadise olduğunun farkındaydık fakat ertesi sabah belediye başkanı tarafından yapılan açıklamada, ‘Bereket geldi aslında, birkaç günlük sıkıntı yaşarız, ama öyle büyütecek bir şey yok’ falan demişti. Tam o sırada direkler yıkılmış, açıkta teller vardı. İnsanlar soğukta bebekleriyle evlerinde, oksijen cihazına bağlı hastalar sizin gibi bizi arıyorlardı” diye konuştu.

Ankara/Isparta - anka

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