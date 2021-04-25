Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanımasını yazdı.

Taşgetiren, Amerika ile ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çeken Taşgetiren, “Şimdi şu -soykırım- hadisesi başta, bütün gerilim alanlarında ABD’ye rest çekiyorsak, çekebiliyorsak, sonuçlarıyla mücadele etmeyi göze alabiliyorsak, kaygılanmaya gerek yok, demek lâzım. Ama güç değerlendirmesi başka parametreleri önümüze koyuyorsa, kendi gücümüzü, aklı olanın anlayacağı boyutta ortaya koyan bir tavrı benimsemeliyiz. Sonuçta, biz rasyonaliteyi ortaya koyarsak, aklını peynir ekmekle yemeyenler bunun girdisini - çıktısını görmek zorunda kalacaklardır. Türkiye önemli bir ülke, hiç şüphesiz, onun önemini rasyonel tarzda dünyaya sunmak da, ülkeyi yönetenlerin, onu dünyaya pazarlayan diplomasinin işi. Anın mesajı şu bana göre: Hamaseti bırak, diplomasiyi kuşan” ifadelerini kullandı.

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