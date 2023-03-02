Hangi binaların yıkılacağı dahi biliniyormuş

Deprem Tehlikesine Hazırlık, Hasar Görebilirlik ve Zarar Azaltma Master Planı’nın (SERAMAR), belediyeler ve valilik tarafından dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

SERAMAR Projesi kapsamında Hatay’da yaptığı çalışmada olası bir 7.5 büyüklüğündeki depremde, 12 bin 117 yapının 2 bin 962’sinin (yüzde 24.4) ağır, 9 bin 135’inin (yüzde 75.4) orta ve az hasar göreceği, hasarsız bina sayısının ise sadece 20 (yüzde 0.2) olacağı raporda ortaya koydu. Milliyet’tin haberine göre 2005’te başlatılan SERAMAR projesi 6 yıl sürdü. Plan 2011-2014 arasında hem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem Antakya Belediyesi hem yerel belediyeler hem de Valiliğe sunuldu ancak dikkate alınmadı. Haber Merkezi

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