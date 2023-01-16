Hasan Basri Sarıçam vefat etti

“Nur Berber Hasan” olarak tanınan Hasan AĞABEY, Üstad Bediüzzaman’ı 1959’da Isparta’da ziyaret etme şerefine erişti.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’yi 1959’da Isparta’da ziyaret etme şerefine erişmiş, İstanbul Küçükpazar’da “Nur Berber Hasan” olarak tanınan Hasan Basri Sarıçam (1937-2023) 15 Ocak’ı 16 Ocak’a bağlayan gece Hakkın Rahmetine kavuştu. Eminönü, Küçükpazar’da mesleğini icra ederken “Nur Berber Hasan” olarak tanınan Hasan Basrı Sarıçam, Risale-i Nur eserleriyle askerdeyten tanışmıştı.

Risale-i Nurlarla tanışma

İttihad Gazetesi döneminden beri isimsiz kahramanlardan olan emektar berber Hasan Sarıçam, gazetemizin 48. yılı vesilesiyle 2017’de tertiplenen programda Risale-i Nur eserlerini nasıl tanıdığını şöyle anlatmıştı: “Askerdeyken bir arkadaşta Risale-i Nur vardı, Sözler. Arama yapılırken onu buluyorlar ve kumandana götürüyorlar. Arkadaşlar dediler ‘böyle böyle bir eser yakanlamış Yusuf’ta’. Tosyalı Yusuf Işık adında çok samimi arkadaşımız. Ben de gidip göreyim hemşerimi dedim. O bölük yazıcısıydı, ben de kumandanın postasıydım. Gittim baktım akşam ellerinde kitap okuyorlar. Ne okuyorsunuz dedim? ‘Bu’ dedi ‘yakalanan kitap, ben tekrar aldım’ dedi. ‘Okuyun ben de dinleyeyim biraz’ dedim. Namaz bahsini okudular Sözler’den. Dedim ‘Bu kitap nasıl yasak olur?’ Namaz bahsini, iman bahsini okudular, çok memnun oldum o şeklide Risale-i Nur’u tanımış oldum.”