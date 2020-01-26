Hazreti Ali -Radiyallahu Anh- duâlarla yad ediliyor

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (asm) peygamberliğine ilk iman eden sahabelerden olan İslÂm’ın dördüncü halifesi Hazreti Ali (ra), 1359 yıl önce bugün şehit edilmişti.

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Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce, milâdî 600’de Mekke’de doğan Hazreti Ali’nin babası, Peygamberimizin (asm) amcası Ebu Talib, annesi de Fatıma bint Esed b. Haşim’dir. Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Peygamberimiz (asm), amcası Ebu Talib’in yükünü hafifletmek için Hz. Ali’yi himayesine aldı. Hz. Ali, beş yaşından itibaren hicrete kadar onun yanında büyüdü. Hz. Ali, hicretin ikinci yılının son ayında Peygamberimiz (asm) tarafından kızı Fatıma ile evlendirildi. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm dünyaya geldi. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma’nın sağlığında başka evlilik yapmadı.

Peygamberimiz’in (asm) sancaktarlığını yaptı

Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere katılan Hazreti Ali, bu savaşlarda Peygamberimizin (asm) sancaktarlığını yaptı ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Peygamberimize (asm) kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapan Hazreti Ali, Hudeybiye Antlaşması’nı da yazmıştır. Evs, Hazrec ve Tay kabilelerinin taptıkları putlarla Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putları imha etme görevi de Hazreti Ali’ye verildi.

İLİMLE UĞRAŞTI

Hazreti Ali, ilk üç halife döneminde Medine’de ikamet edip dinî ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etti. Kur’ân ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hz. Ebubekir’in (ra) hem de Hz. Ömer’in (ra) özellikle fıkhî meselelerde fikrine müracaat ettikleri bir sahabe olan Hazreti Ali’nin, Peygamberimizin (asm) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günün İslâm tarihi için başlangıç kabul edilmesine dair teklifi de kabul edildi.

HALİFE SEÇİLMESİ

Hazreti Osman (ra) şehit edilince ashabın önde gelenleri mescitte toplanarak yeni halife seçimine gitti. Hazreti Ali, kendisine yapılan hilâfet teklifini orada bulunan Talha ve Zübeyr’e yöneltti, fakat ısrar üzerine kendisi kabul etti. Hazreti Ali, Kufe’de, Harici Abdurrahman b. Mülcem tarafından zehirli bir hançerle sabah namazında yaralandı, aldığı yaranın tesiriyle 26 Ocak - bazı kaynaklara göre 28 Ocak- 661’de vefat etti ve Kufe’ye (bugünkü Necef) defnedildi.

Kur’an ve sünneti en iyi bilenlerden biri

Bütün Sünni ve Şiî kaynaklar, Hazreti Ali’nin, Müslümanlar arasındaki ilim, takva, ihlâs, samimiyet, fedakârlık, şefkat, kahramanlık gibi yüksek ahlâkî ve insanî vasıflar bakımından müstesna bir mevkiye sahip bulunduğunu, Kur’ân ve sünneti en iyi bilenlerden biri olduğunu ittifakla belirtir. Hazreti Ali, aynı zamanda tasavvuf dünyası için de vazgeçilmez bir isim olması sebebiyle İslâm tasavvuf edebiyatında, özellikle Türk kültüründe ayrı bir anlam ve önemle ele alınır.