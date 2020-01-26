"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Hazreti Ali -Radiyallahu Anh- duâlarla yad ediliyor

26 Ocak 2020, Pazar 19:30
Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (asm) peygamberliğine ilk iman eden sahabelerden olan İslÂm’ın dördüncü halifesi Hazreti Ali (ra), 1359 yıl önce bugün şehit edilmişti.

Hz. Ali (ra) “adalet” prensibini esas alan bir siyaset yürüttü

Kur’ân’da Hazret-i Ali’nin Radıyallahu Anh hilâfetine işaret var mıdır?

Hz. Ali (ra) Risale-i Nur’dan tahsinkârane haber veriyor

‘Şâh-ı Velâyet' Hz. Ali’yi anlattı

Alevîlerle Sünniler neden kardeş olmalılar?

Risale-i Nur’da defaatle geçen Celcelutiye kasidesi hakkında

Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce, milâdî 600’de Mekke’de doğan Hazreti Ali’nin babası, Peygamberimizin (asm) amcası Ebu Talib, annesi de Fatıma bint Esed b. Haşim’dir. Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Peygamberimiz (asm), amcası Ebu Talib’in yükünü hafifletmek için Hz. Ali’yi himayesine aldı. Hz. Ali, beş yaşından itibaren hicrete kadar onun yanında büyüdü. Hz. Ali, hicretin ikinci yılının son ayında Peygamberimiz (asm) tarafından kızı Fatıma ile evlendirildi. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm dünyaya geldi. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma’nın sağlığında başka evlilik yapmadı.

Peygamberimiz’in (asm) sancaktarlığını yaptı

Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere katılan Hazreti Ali, bu savaşlarda Peygamberimizin (asm) sancaktarlığını yaptı ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Peygamberimize (asm) kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapan Hazreti Ali, Hudeybiye Antlaşması’nı da yazmıştır. Evs, Hazrec ve Tay kabilelerinin taptıkları putlarla Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putları imha etme görevi de Hazreti Ali’ye verildi.

İLİMLE UĞRAŞTI

Hazreti Ali, ilk üç halife döneminde Medine’de ikamet edip dinî ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etti. Kur’ân ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hz. Ebubekir’in (ra) hem de Hz. Ömer’in (ra) özellikle fıkhî meselelerde fikrine müracaat ettikleri bir sahabe olan Hazreti Ali’nin, Peygamberimizin (asm) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günün İslâm tarihi için başlangıç kabul edilmesine dair teklifi de kabul edildi.

HALİFE SEÇİLMESİ

Hazreti Osman (ra) şehit edilince ashabın önde gelenleri mescitte toplanarak yeni halife seçimine gitti. Hazreti Ali, kendisine yapılan hilâfet teklifini orada bulunan Talha ve Zübeyr’e yöneltti, fakat ısrar üzerine kendisi kabul etti. Hazreti Ali, Kufe’de, Harici Abdurrahman b. Mülcem tarafından zehirli bir hançerle sabah namazında yaralandı, aldığı yaranın tesiriyle 26 Ocak - bazı kaynaklara göre 28 Ocak- 661’de vefat etti ve Kufe’ye (bugünkü Necef) defnedildi.

Kur’an ve sünneti en iyi bilenlerden biri

Bütün Sünni ve Şiî kaynaklar, Hazreti Ali’nin, Müslümanlar arasındaki ilim, takva, ihlâs, samimiyet, fedakârlık, şefkat, kahramanlık gibi yüksek ahlâkî ve insanî vasıflar bakımından müstesna bir mevkiye sahip bulunduğunu, Kur’ân ve sünneti en iyi bilenlerden biri olduğunu ittifakla belirtir. Hazreti Ali, aynı zamanda tasavvuf dünyası için de vazgeçilmez bir isim olması sebebiyle İslâm tasavvuf edebiyatında, özellikle Türk kültüründe ayrı bir anlam ve önemle ele alınır.

AA

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hasarlı binalar korkutuyor

    Depremler afete dönüşmeden tedbirler alınmalı

    Deprem bölgesinde son durum?

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'

    ‘Şark Fatihi’ni rahmetle anıyoruz

    Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öldüğü iddiası doğrulandı

    18 il aktif fay hattı üzerinde

    Hazreti Ali -Radiyallahu Anh- duâlarla yad ediliyor

    İdlib'de hastane vuruldu: Rusya sivilleri hedef almaya devam ediyor!

    Suriyeli Mahmud elleriyle enkazı kazıyarak bir hayatın kurtarılmasına vesile oldu

    Akşener depremzedelerle bir araya geldi

    'Farklı görüşlerimiz olabilir ama tasada ve kıvançta bir ve beraberiz'

    İç savaşta katledilen 27 yakınının acısıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor

    Irak'ta göstericiler meydanları boşaltmıyor

    31 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Depremde vefat edenler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Dünyadan ülkemize geçmiş olsun ve destek mesajları yağdı

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 35'e yükseldi

    Bakanlar deprem bölgesine ilişkin son bilgileri paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    “Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki...”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu gidişattan rahatsız olmuyorsanız...
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları yine hukukla aşacağız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyanın çektiği sancılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nurs Köyü hakkındaki asılsız iddialara cevaplar
    Genel

    'ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeler isabet etti'
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyayı da, ahireti de kazanmanın bahası nedir?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın çocukluğunda yaşadığı hâdiseler
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif konferansı yalnızca Suriyeyi kapsamıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.