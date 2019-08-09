"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

İfade hürriyetine doğrudan müdahale

09 Ağustos 2019, Cuma 00:17
RTÜK üyesi Faruk Bildirici, internet üzerinden yayın yapan kanallara RTÜK denetimi getirilmesine dair eleştiride bulunarak, düzenlemenin ifade, haber alma ve verme hürriyetine doğrudan müdahale olduğunu söyledi.

RTÜK üyesi ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, internet üzerinden yayın yapan kanallara RTÜK denetimi getirilmesini dair eleştirilerini sürdürüyor. Kişisel internet sitesi farukbildirici.com’dan RTÜK denetimi ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Bildirici, “Ankara Barosu tarafından, ‘Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik’ hükümlerinin iptali için Danıştay’da dava açılması haklı gerekçelere dayanıyor.

Bu düzenleme ile ‘ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturulduğu, bireylerin tercih hakkının önüne geçilerek kontrolün kamunun denetimine aktarıldığı’ görüşüne katılıyorum” ifadesini kullandı. Bildirici, RTÜK denetiminin sosyal medyadaki görsel ve işitsel yayınlara da müdahale riski taşıdığını belirterek “İnternet ortamından yapılan her tür görsel ve işitsel yayın, radyo ve televizyon yayını olarak nitelendirilemez. Örneğin YouTube’dan yapılan görüntülü yayınlar, Podcast’ler, scobe yayınları klasik anlamda radyo ya da televizyon yayını değildir. Ama yönetmelikteki bu rd-tv yayını tanımı, bu tür yayınları da kapsama alarak özgürlüklerin sınırlandırılması ve müdahale edilmesi tehlikesini getirebilir” dedi.

Mevcut medya hizmet sağlayıcıları kayrılıyor

“Yönetmeliğin beşinci ve altıncı maddelerinde, yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların internet ortamından da yayın yapabilecekleri belirtiliyor. Mevcut yayıncılara “ilâve lisans almadan yayın yapma” ayrıcalığı tanınmasının hukuki bir gerekçesi olamaz” diyen Bildirici şöyle devam etti: 6112 Sayılı Kanunun 27/1 maddesine göre, “Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yayın yapabilmeleri için her bir yayın tekniği ve ortamına ilişkin Üst Kuruldan ayrı ayrı lisans almak zorundadır. Farklı yayın teknikleri ve ortamlarından aynı anda yayın yapmak isteyen kuruluşlar, her yayın tekniği ve ortamı için ayrı lisans almak ve eş zamanlı yayın yapmak zorundadır.” Kanuna yeni eklenen 29/A maddesi Kanun’un 27, maddesiyle çelişiyor ve mevcut medya hizmet sağlayıcıların internetten yaptıkları yayınlar için lisans zorunluluğu ve lisans bedeli ödeme şartı aramıyor. Sadece internetten yapılacak yayınlar için lisans başvuru formu doldurma zorunluluğu getiriliyor. Dolayısıyla Kanunun 29’A maddesi ve yönetmelik bir kesime avantaj sağlıyor. Mevcut medya hizmet sağlayıcılar kayırılıyor.”

İstanbul – Yeni Asya

 

Haber Merkezi

Etiketler: RTÜK, internet, yayın, medya, haber, Türkiye
Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyetine doğrudan müdahale

    Modern dünyada böyle suç yok

    Yeni Malatyaspor'u zorlu bir rövanş maçı bekliyor

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cammu Keşmir açıklaması

    'Denizli'de 59 binada ağır hasar meydana geldi'

    Cammu Keşmir kararları hakkında bir açıklama da Modi'den

    Yargıtay'dan Adem Huduti hakkında karar

    Büyük afetin ardından Düzce'de son durum?

    128 düzensiz göçmen daha yakalandı

    'Güvenli Bölge' görüşmelerine ilişkin ABD'den açıklama

    Trabzonspor, Sparta Prag deplasmanından avantajla dönüyor

    Yeni görüntülenen galaksiler on bir milyar yaşında

    'Cammu Keşmir' ile ilgili Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

    Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak?

    Ege Bölgesi'nde 4 saatte 56 deprem oldu

    Otogar otoparklarının kontrolü artık İSPARK'ın

    Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı 2. operasyonda gözaltına alındı

    "Yaşanacak bir olayda Hindistan suçu yine bize atamasın"

    İran: İsrail'in körfezdeki koalisyona katılması facia olur

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Modern dünyada böyle suç yok
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet niye susuyor?
    Cevher İLHAN

    OHAL kalktığına göre…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gaflet vaktinde uyarıcı depremler
    Genel

    İfade hürriyetine doğrudan müdahale
    Süleyman KÖSMENE

    Tevriye, Arefe ve Bayram heyecanı
    Risale-i Nur'dan

    Arefe Günü’nde bin İhlâs-ı Şerif
    İbrahim ERSOYLU

    Zübeyir Gündüzalp ve Yeni Asya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni Malatyaspor'u zorlu bir rövanş maçı bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.