İfade hürriyetine doğrudan müdahale

RTÜK üyesi Faruk Bildirici, internet üzerinden yayın yapan kanallara RTÜK denetimi getirilmesine dair eleştiride bulunarak, düzenlemenin ifade, haber alma ve verme hürriyetine doğrudan müdahale olduğunu söyledi.

RTÜK üyesi ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, internet üzerinden yayın yapan kanallara RTÜK denetimi getirilmesini dair eleştirilerini sürdürüyor. Kişisel internet sitesi farukbildirici.com’dan RTÜK denetimi ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Bildirici, “Ankara Barosu tarafından, ‘Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik’ hükümlerinin iptali için Danıştay’da dava açılması haklı gerekçelere dayanıyor.

Bu düzenleme ile ‘ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturulduğu, bireylerin tercih hakkının önüne geçilerek kontrolün kamunun denetimine aktarıldığı’ görüşüne katılıyorum” ifadesini kullandı. Bildirici, RTÜK denetiminin sosyal medyadaki görsel ve işitsel yayınlara da müdahale riski taşıdığını belirterek “İnternet ortamından yapılan her tür görsel ve işitsel yayın, radyo ve televizyon yayını olarak nitelendirilemez. Örneğin YouTube’dan yapılan görüntülü yayınlar, Podcast’ler, scobe yayınları klasik anlamda radyo ya da televizyon yayını değildir. Ama yönetmelikteki bu rd-tv yayını tanımı, bu tür yayınları da kapsama alarak özgürlüklerin sınırlandırılması ve müdahale edilmesi tehlikesini getirebilir” dedi.

Mevcut medya hizmet sağlayıcıları kayrılıyor

“Yönetmeliğin beşinci ve altıncı maddelerinde, yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların internet ortamından da yayın yapabilecekleri belirtiliyor. Mevcut yayıncılara “ilâve lisans almadan yayın yapma” ayrıcalığı tanınmasının hukuki bir gerekçesi olamaz” diyen Bildirici şöyle devam etti: 6112 Sayılı Kanunun 27/1 maddesine göre, “Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yayın yapabilmeleri için her bir yayın tekniği ve ortamına ilişkin Üst Kuruldan ayrı ayrı lisans almak zorundadır. Farklı yayın teknikleri ve ortamlarından aynı anda yayın yapmak isteyen kuruluşlar, her yayın tekniği ve ortamı için ayrı lisans almak ve eş zamanlı yayın yapmak zorundadır.” Kanuna yeni eklenen 29/A maddesi Kanun’un 27, maddesiyle çelişiyor ve mevcut medya hizmet sağlayıcıların internetten yaptıkları yayınlar için lisans zorunluluğu ve lisans bedeli ödeme şartı aramıyor. Sadece internetten yapılacak yayınlar için lisans başvuru formu doldurma zorunluluğu getiriliyor. Dolayısıyla Kanunun 29’A maddesi ve yönetmelik bir kesime avantaj sağlıyor. Mevcut medya hizmet sağlayıcılar kayırılıyor.”

İstanbul – Yeni Asya