İlk sandıkta göndereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’a seslenerek “Allah’ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip, hepsiyle ilgileneceğiz” dedi.

ANKARA - RECEP GÖREN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Akşener, “Sayın Erdoğan; sen kafanı kuma gömmekte ısrar etsen de bu dertlerin hepsi gerçek. Notlarımızı alıyoruz. Çözümleri için çalışıyoruz. Allah’ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip, hepsiyle ilgileneceğiz. Ama bu sırada, sen sarayında sefa sürerken, milletimizin feryadı her geçen gün artıyor. Hangi ile, hangi ilçeye gitsem vatandaş dertli. Zor şartlarda devletlerini yanlarında görmek istiyorlar, ama seslerini duyan yok. Bu insanları, daha ne kadar duymamazlıktan geleceksin? Daha kaç iş yerinin, kepenk kapatmasını bekleyeceksin? Milletimizin çilesine, daha ne kadar seyirci kalacaksın? Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Böyle bir umursamazlık olabilir mi? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Yazıktır, günahtır” dedi.

BOŞUNA HEVESLENMEYİN

Kanal İstanbul projesi ile ilgili de görüşlerini anlatan Meral Akşener şunları söyledi: “Fatih’in İstanbulunun boğazına o yağlı ilmiği geçirmeyeceğiz. Marmara ölürken, o ihalele kenelerinizin daha fazla semirmesine daha fazla müsaade etmeyeceğiz. İstanbullu açıkça ‘İstemiyorum’ derken ısrarla ve inatla ‘Yapacağız’ dedikleri o ucube kanalı yapmalarına izin vermeyeceğiz. Marmara’yı, İstanbul’u ölüme terk etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje İstanbul’a yeni bir ihanettir. Bu proje, milletimizin kutlu iradesine yapılan saygısızlıktır. Bu proje, düpedüz soygun planıdır. Boşuna heveslenmeyin, boşuna avuçlarınızı ovuşturmayın. Bu devran dönüyor, ilk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum, o kutlu gün geldiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve iktidarına güvenerek sakın ola bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Sonra üzülürsünüz.”

ORTAK AKIL ŞART

Fatih Sultan Mehmet’in “Akıl ve ahlak öldüğünde, millet bölünür. Kadı’yı satın aldığın gün, adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün: Devlet de ölür” sözünü de hatırlatan Akşener, “Yüzlerce yıl önce yapılan bu tarifteki hikmeti, bugün ibretle anlıyoruz. Devlet idaresinde akıl susmuş, ahlak kalmamış, adalet can çekişiyor. Ve koskoca Türk Devleti, Partili Cumhurbaşkanlığı denen, bu ucube sistemin pençesinde, ayakta kalmaya çalışıyor. Her zaman söylediğim gibi, Türkiye’nin öncelikli sorunu, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’dir. İktidarın çarpık zihniyetinin başımıza bela ettiği ve bugün, doğamızdan mutfağımıza, işimizden sağlığımıza, her alanda dertlerimizin artmasına neden olan, bu ucube sistemin ta kendisidir. Çünkü, yapısı itibarıyla, işleyişi itibarıyla akıldan yoksundur. Biz akıldan, bilimden, liyakatten yanayız. O yüzden, tek adam değil, ortak akıl diyoruz” dedi.