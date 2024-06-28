İman hizmetlerine birlikte destek vermek zorundayız

Yeni Asya Medya Grubu, İstanbul’da geçmişten geleceğe uzanan bir yolda anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerine bir konuşma yapan Yeni Asya Medya Grubu Başkanı İzzet Atik, “Hep birlikte hizmetimizi geliştirmeye çalışıyoruz, şahs-ı manevinin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Yeni Asya Medya Grubu bünyesinde halen görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri, Yeni Asya’nın tarihinde önemli hizmetler sunmuş ve kurumun gelişimine katkıda bulunmuş eski Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, Yeni Asya’nın kuruluşundan günümüze uzanan hikayesi, emektarların hatıraları ve tecrübeleri duygusal bir atmosferde paylaşıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Anadolu’nun farklı illerinden gelen misafirlerimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Hepinizi yönetim kurulumuz adına selamlıyor, hoş geldiniz diyoruz. Hizmetlerimizin bugüne gelmesine katkı sunan vefat etmiş bütün ağabeylerimize rahmet ve mağfiret dilerken, hastalıkları nedeniyle katılamayan ağabeylerimize de acil şifalar diliyoruz. Mazeretleri nedeniyle katılamayanların da selamlarını iletiyoruz.1990’lı yıllarda kurduğumuz bu sistemimizin benzeri yok. Hep birlikte hizmetimizi geliştirmeye çalışıyoruz, şahs-ı manevinin emrindeyiz. Sizler de farklı zamanlarda bu manada görev yapmış yönetim kurulu üyelerisiniz. Bu toplantıdaki amacımız geçmişimizi ve bugünümüzü değerlendirmek, gelecek dönemlerdeki hizmetleri ifa ederken tavsiye ve önerilerinizi dikkate almaktır. İman hizmetlerini birlikte yapmak zorundayız, birbirimize destek olmak zorundayız.”

Geleceğe yönelik hedefler ele alındı

Yönetim Kurulu Sekretaryasından Hayrettin Huyut’un toplantı formatı hakkında bilgi vermesini takiben toplantıya katılanlar tek tek söz alarak duygu ve düşünceleri yanında tekliflerini de dile getirdiler. Toplantıda ayrıca, Yeni Asya’nın geleceğe yönelik hedefleri ve projeleri de ele alındı.

Katılımcılar, Yeni Asya’nın dijitalleşme ve değişime ayak uydurarak, hizmet yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdiler. Geçmişin tecrübesiyle bugünü ve geleceğin umudunu buluşturan bu anlamlı toplantı, Yeni Asya Medya Grubu’nun güçlü aile bağlarını ve kurumsal hafızasını da pekiştirmiş oldu.

Haber Merkezi