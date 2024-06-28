"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

İman hizmetlerine birlikte destek vermek zorundayız

28 Haziran 2024, Cuma 02:02
Yeni Asya Medya Grubu, İstanbul’da geçmişten geleceğe uzanan bir yolda anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerine bir konuşma yapan Yeni Asya Medya Grubu Başkanı İzzet Atik, “Hep birlikte hizmetimizi geliştirmeye çalışıyoruz, şahs-ı manevinin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Yeni Asya Medya Grubu bünyesinde halen görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri, Yeni Asya’nın tarihinde önemli hizmetler sunmuş ve kurumun gelişimine katkıda bulunmuş eski Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, Yeni Asya’nın kuruluşundan günümüze uzanan hikayesi, emektarların hatıraları ve tecrübeleri duygusal bir atmosferde paylaşıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Anadolu’nun farklı illerinden gelen misafirlerimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Hepinizi yönetim kurulumuz adına selamlıyor, hoş geldiniz diyoruz. Hizmetlerimizin bugüne gelmesine katkı sunan vefat etmiş bütün ağabeylerimize rahmet ve mağfiret dilerken, hastalıkları nedeniyle katılamayan ağabeylerimize de acil şifalar diliyoruz. Mazeretleri nedeniyle katılamayanların da selamlarını iletiyoruz.1990’lı yıllarda kurduğumuz bu sistemimizin benzeri yok. Hep birlikte hizmetimizi geliştirmeye çalışıyoruz, şahs-ı manevinin emrindeyiz. Sizler de farklı zamanlarda bu manada görev yapmış yönetim kurulu üyelerisiniz. Bu toplantıdaki amacımız geçmişimizi ve bugünümüzü değerlendirmek, gelecek dönemlerdeki hizmetleri ifa ederken tavsiye ve önerilerinizi dikkate almaktır. İman hizmetlerini birlikte yapmak zorundayız, birbirimize destek olmak zorundayız.”

Geleceğe yönelik hedefler ele alındı

Yönetim Kurulu Sekretaryasından Hayrettin Huyut’un toplantı formatı hakkında bilgi vermesini takiben toplantıya katılanlar tek tek söz alarak duygu ve düşünceleri yanında tekliflerini de dile getirdiler. Toplantıda ayrıca, Yeni Asya’nın geleceğe yönelik hedefleri ve projeleri de ele alındı.

Katılımcılar, Yeni Asya’nın dijitalleşme ve değişime ayak uydurarak, hizmet yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdiler. Geçmişin tecrübesiyle bugünü ve geleceğin umudunu buluşturan bu anlamlı toplantı, Yeni Asya Medya Grubu’nun güçlü aile bağlarını ve kurumsal hafızasını da pekiştirmiş oldu.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya iç savaşı seyrediyor: Sudan’da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir!

    Çocuk haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı

    Hesap sorulabilseydi bu hale gelinmezdi

    İşkenceden ölümler rekor seviyede

    Netanyahu: ABD ile ihtilaf çözülmedi

    İnsanlar nasıl geçinecek?

    Kontrollü muhalefet tuzağına düşmeyeceğiz

    Bu enflasyonda bu ücret facia

    Milyonlarca insanın dinine saygı gösterilmiyor

    Yangın alanı afet bölgesi ilan edilsin

    İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları belli oldu

    Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Bolivya'da son durum?

    Bahçelievler’de 7 katlı binanın 3 katı çöktü: Enkaz altında kalan yok

    8 ayda 40 bin kişiyi katletti! İsrail, uluslararası yasalara meydan okuyor!

    Barış için dua çağrısı

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti

    Sıcaklıklar düşüyor, rahmet geliyor

    Millet 'birlik' olun diyor

    Kontağı çevirmeye korkuyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali (ra): Kim ülkeyi imar etmeden vergi toplarsa...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vaatten çok icraate bakmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Haşir hakikati, kâinatın en ehemmiyetli bir hakikati
    İbrahim ERSOYLU

    Sol ve dini istismar alanları açmak
    Faruk ÇAKIR

    Bu çağrılar niçin duyulmaz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Teknoloji için de önce ilim ve ahlâk lâzım değil mi?
    Cevher İLHAN

    “Saray ekonomisi”nin sonu
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da ehven-i şer
    Genel

    Bu enflasyonda bu ücret facia

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.