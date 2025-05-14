İş dünyası fesihten memnun

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı, iş dünyasında olumlu karşılandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sürecin Türkiye ekonomisi açısından uzun vadeli kazanımlar getireceğini belirterek, “Risk algıları minimum seviyeye inecek. Bu gelişme, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, terörsüz bir Türkiye’nin beklenti yönetiminde yeni bir dönemi başlatacağını ifade etti: “Hem daha olumlu işleyen bir ticaret iklimi hem de pozitif kazanımların önünü açan bir güven ortamı oluşacaktır.”

“Yatırım iştahı artacak, risk algısı düşecek”

- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise terörün sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yeniden canlanacağına dikkat çekti: “Güvenlik tehdidinin ortadan kalkması, yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına imkan sağlayacak.”

- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, güven ve istikrar ortamının ekonomik potansiyeli daha da görünür kılacağını belirtti: “Yatırım iştahı artacak, risk algısı düşecek.”

- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da yazılı açıklamasında, “Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihî adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz

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AB: Barış için bu fırsat değerlendirilmeli

Avrupa Birliği’nden (AB) PKK’nın fesih ve silah bırakma kararıyla ilgili ilk açıklama geldi. Avrupa Komisyonu’nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni gazetecilere yaptığı açıklamada, AB’nin barış için “tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye” davet ettiğini söyledi. El Anouni, “Avrupa Birliği, Kürt meselesine siyasî çözüm amaçlayan, inandırıcı bir barış süreci başlatılmasını barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için olumlu bir adım olarak görmektedir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

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Süreç hukukla güçlendirilmeli

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla PKK’nin 12. Kongresi’nde aldığı kararları değerlendirdi. Doğan, “Bir dönem kapanıyor, yeni ve umut dolu bir dönemin kapısı hepimiz için aralanıyor. Yalnızca yeni bir tarihe tanıklık etmiyoruz, aynı zamanda yeni bir tarih yazımına da talibiz. Telaşa mahal yok ama hıza ihtiyacımız var. Niye hıza ihtiyacımız var, çünkü böylesi süreçler aynı zamanda kırılganlıkları bağrında taşır. Kırılgan olmaması için telaş yapmadan hızlı bir biçimde bunu hukukla güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Ankara - Anka

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“Barışın kaybedeni yok, kazananı çoktur”

Terör örgütü PKK’nın feshi ve silahların bırakılması kararını değerlendiren Diyarbakırlılar, “Barışın kaybedeni yok, kazananı çoktur” mesajı verdi. Diyarbakır sakinlerinden İhsan Nergiz terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasını önemli bir gelişme olarak gördüklerini ifade ederek, “Bu kararın Kürt ve Türk halkı için güzel bir durum olmasını diliyorum. Hiçbir ananın gözyaşı artık akmasın, analar ağlamasın” dedi. Mehmet Bayhan ise PKK’nın silah bırakmasını güzel bir gelişme olarak gördüklerini söyledi. Bayhan, “Kürt ve Türk halkları için inşallah iyi olur. Bundan sonraki süreçte adaletli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, “Bugün itibariyle sonuçta artık silahın, çatışmanın, şiddetin ve terörün olmadığı bir dönem başlıyor. Hem Diyarbakır için hem bölge için hem de Türkiye için. Bu bir tarihî dönüm noktasıdır” dedi.

Diyarbakır - Anka