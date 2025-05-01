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1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İslâm âlemine dua edeceğiz

01 Mayıs 2025, Perşembe 13:44
Yılın ilk hacı kafileleri mukaddes topraklara doğru yola çıktı. Hacı adayları, “Memleketimize, Filistin’deki Müslüman kardeşlerimize, İslam Âlemine dua edeceğiz” dediler.

İstanbul, Ankara ve Kayseri’den yılın ilk hacı kafileleri mukaddes topraklara doğru yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camide Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan programda, Hacı adaylarına ibadetleri sırasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hac ibadetlerinin kabul olmasını dilerken, bu yıl 85 bin hacı adayının Türkiye’den mukaddes topraklara gideceğini aktardı. 

Orası dua kapısı

Hacı adaylarından Nihat Meydan, hac ibareti sırasında bol bol dua edeceğini anlatarak, “Memleketimize dua edeceğiz. Memleketimizin selâmeti, ferahı için özellikle Gazze’deki, Filistin’deki tüm Müslüman kardeşlerimizin sağ salim yerlerine ulaşmaları için ölümlerin bitmesi için dua edeceğiz” diye konuştu. Hacı adaylarından Yusuf Toprak da, “Memleketimiz, Müslüman din kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Tüm Müslüman din kardeşlerimize dua etmek için gidiyoruz, orası dua kapısı.” dedi.

Zekeriya Genç ise “Bütün ülkemize, memlekete, İslâm âlemine dua edeceğiz inşaallah.” diye konuştu.

Kabe’yi göreceğiz, var mı bundan daha güzel bir şey?

Hacı adayı Fatma Ateş, “Rabb’im herkese nasip etsin. Peygamber Efendimizin (asm) ravzasını gireceğiz, Kâbe’yi göreceğiz, var mı bundan daha güzel bir şey?” ifadelerini kullandı.

İlk kafiledeki 290 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Ankara’dan toplam 6 bin 510 hacı adayı mukaddes topraklara gidecek.

AA

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