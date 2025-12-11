"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Cumhur İttifakı’nda huzursuzluk artıyor

11 Aralık 2025, Perşembe
Sonar Araştırma’nın son kamuoyu yoklamasında MHP’nin oy oranının yüzde 4 bandına gerilemesi, Cumhur İttifakı’nda siyasî dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cephesinde bu verilerin “ciddi risk” olarak değerlendirildiği, ittifakın geleceğine ilişkin senaryoların masaya yatırıldığı belirtiliyor. Parti kulislerinde, özellikle son iki haftadır MHP ile ilgili değerlendirmelerin sertleştiği aktarılıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, AKP’li bazı yöneticilerin kapalı toplantılarda, ittifakın geldiği noktayı şu sözlerle özetlediği öne sürülüyor: “MHP artık oy kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor. Ekonomideki maliyet bize yazılıyor, güvenlik ve yargıdaki tartışmalar ise MHP’den uzaklaştırıyor. Dengeler bozuldu.” AKP kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Saray’da, MHP’nin oy kaybının kronik hale geldiği, bu sebeple seçim senaryolarının yeniden yazılması gerektiği görüşü ağır basıyor.

Haber Merkezi

    Sivas'ta madende göçük altında kalan Sabri Yıldırım, 25 gündür bulunamadı

    'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

    'Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

    Küresel servetin dörtte üçü yüzde 10’luk kesimin elinde

    Soykırımın sorumluları mutlaka hesap vermeli

    Çadırları su bastı, Gazzelilerden yardım çağrısı

    Siyasî tercihleri ekonomi belirliyor

    Demokrasimiz PKK vesayetinden kurtarılmalı

    Hac ek kayıt başvuruları 18 Aralık'a kadar

    Ne kadar adalet o kadar huzur

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Pendik'te bir evde yangın çıktı: 3 çocuk vefat etti, 1 çocuk ağır yaralandı

    Trump'tan Zelenskiy'e: "Seçimler ne zaman yapılacak?"

    Venezuela, ABD'yi "açık bir hırsızlık" yapmakla suçladı

    'Bu hafta, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir'

    İsrail yine Lübnan'daki barış gücü askerlerine ateş açtı

    Suriye-Dera'da tanksavar füzeleri ele geçirildi

    Cumhur İttifakı’nda huzursuzluk artıyor

    Faizin faturası vatandaşa

