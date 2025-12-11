Cumhur İttifakı’nda huzursuzluk artıyor

Sonar Araştırma’nın son kamuoyu yoklamasında MHP’nin oy oranının yüzde 4 bandına gerilemesi, Cumhur İttifakı’nda siyasî dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cephesinde bu verilerin “ciddi risk” olarak değerlendirildiği, ittifakın geleceğine ilişkin senaryoların masaya yatırıldığı belirtiliyor. Parti kulislerinde, özellikle son iki haftadır MHP ile ilgili değerlendirmelerin sertleştiği aktarılıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, AKP’li bazı yöneticilerin kapalı toplantılarda, ittifakın geldiği noktayı şu sözlerle özetlediği öne sürülüyor: “MHP artık oy kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor. Ekonomideki maliyet bize yazılıyor, güvenlik ve yargıdaki tartışmalar ise MHP’den uzaklaştırıyor. Dengeler bozuldu.” AKP kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Saray’da, MHP’nin oy kaybının kronik hale geldiği, bu sebeple seçim senaryolarının yeniden yazılması gerektiği görüşü ağır basıyor.

Haber Merkezi