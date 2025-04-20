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20 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Kanal değil, rant projesi

20 Nisan 2025, Pazar
Kanal İstanbul Projesi, ilk olarak 2011 yılında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hayalim” dediği ve “Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri” olarak nitelendirdiği projenin, “İklim dostu bir şehircilik örneği olacağını” öne sürdü. Muhalefet ise projeyi, “Cinayet ve ihanet” olarak nitelendirdi.

'Kanal İstanbul su kaynaklarına darbe vuracak'

 

Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen yapımına devam edilen proje, imar planı değişiklikleri ve arazi satışları ile gündeme geldi.

Projenin sebep olacağı ekolojik tahribatı ortaya koyan raporların yanı sıra yargı da Kanal İstanbul Projesi’nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı kararlarını Aralık 2024’te iptal etti.

TOKİ’DEN 45,2 MİLYAR TL

Birgün’deki habere göre İstanbul’un felaketi olacağı belirtilen Kanal İstanbul projesinde, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yeniden düğmeye basıldı.

TOKİ, Kanal İstanbul güzergâhında onlarca yeni ihale düzenledi. İhaleler kapsamında, Sazlıdere Barajı’nın kıyısına toplam 24 bin 160 konut, bin 121 işyeri, yedi cami ve altı okul yapılacağı belirtildi.

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