Karamollaoğlu: Annesi Yusuf’un yanında olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, annesi cezaevinde olan kanser hastası Yusuf’u ziyaret etti.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘insani çağrıya kulak vermesini’ istedi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, “Yusuf Kerim evladımızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip, babası Süleyman beyle görüştük. Cezaevinde olan annesinin tahliye edilmesi ve bu süreçte evladının yanında olması elzem… Sn. @RTErdogan ve Sn. @bybekirbozdag’dan bu insani çağrıya kulak vermelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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